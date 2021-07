Natale sta per arrivare! Accorriamo a preparare l’albero e il presepe ed ad accendere le luminarie fuori casa! No, non siamo impazziti: queste sono le incombenze che proprio ora stanno tenendo banco in un luogo ai confini del Mondo. Stiamo parlando dell’Australia dove oltre alla consueta data in dicembre, il Natale raddoppia con il “Christmas in July”.

In questa parte del Mondo il Natale si festeggia anche il 15 luglio

La tradizione pare che risalga agli anni ’80. Nell’emisfero australe in effetti il 25 dicembre è piena estate, tutti girano con le infradito ma soprattutto si prepara il Christmas barbecue in giardino.

A luglio, invece, in tutta l’Australia, con Sidney in testa, il clima è invernale. Un corroborante freschino è il motivo per cui questa tradizione pagana, slegata da ogni valenza religiosa, ha preso piede.

Quello che lascia maggiormente sbalorditi è che si tratta di un vero e proprio periodo festivo anticipato a luglio. In Tv troveremo spot di dolciumi natalizi australiani, giocattoli, le strade si riempiono di luminarie e Babbi Natale gonfiabili ad ogni angolo.

Qui troviamo un’altra particolarità australiana da lasciare allibiti.

Dall’Australia agli Stati Uniti

L’idea di un Natale a luglio ha già varcato i confini dell’Australia. Da qualche anno una casa di produzione cinematografica americana ha iniziato a tramette maratone di film natalizi durante la seconda settimana di luglio.

Un calendario fittissimo di film per la Tv da gustare con copertina e cioccolata calda. Anzi, con un cono gelato e l’aria condizionata accesa!

In Italia

Anche nella Penisola nostrana, conosciamo degli sporadici eventi che prevedono di festeggiare il 15 luglio il Natale e Gesù Bambino. In questo caso sono ricorrenze religiose anche con processioni celebrative.

È il caso di Vagna, frazione di Domodossola, dove si festeggia “la Festa dul Bambin”. Un’antica tradizione che non ha nulla a che spartire con il commerciale Natale di luglio. La funzione religiosa onora Gesù Bambino. Segue la processione con la statua del Bambinello e le signore in abito tradizionale che portano sul capo le “cavagnette”, dei caratteristici alberelli in fiore. Terminata la cerimonia religiosa la parte laica prevede l’assaggio e il convivio con il ” Panettone dul Bambin”.

Se in Australia accade questo – in questa parte del Mondo il Natale si festeggia anche il 15 luglio – l’Italia conosce un evento simile!