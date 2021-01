La grammatica italiana può essere la bestia nera di molti. Molte persone mentre scrivono, anche se hanno ottime proprietà linguistiche, a volte si devono fermare. E devono ragionare se in questa o quella frase sia necessario il condizionale o il congiuntivo. O ancora, si chiedono se si debba usare l’accento oppure no in varie situazioni. Per cui oggi vedremo uno dei problemi più comuni che sorgono nella scrittura in italiano. E partiamo dal titolo di questo articolo: in questa frase c’è un grave errore, qual’è?

Elisione e troncamento

Per capire l’errore, bisogna fare la distinzione tra due concetti fondamentali della grammatica italiana, ovvero elisione e troncamento.

L’elisione è la caduta della vocale finale di una parola, prima della vocale iniziale della parola successiva. Insomma è importante notare che l’elisione si ha solo quando la parola successiva inizia per vocale. Molto semplicemente, quando diciamo “l’amore” invece che “lo amore” è perchè elidiamo l’ultima lettera, per evitare lo sgradevole scontrarsi di due vocali.

Il troncamento, anche detto apocope, consiste invece nella caduta di una lettera (vocale o consonante) o di una sillaba intera alla fine di una parola. In questo caso non bisogna usare l’apostrofo.

Quindi si tratta di troncamento quando si parla di “buon amico” al posto di “buono amico”. Ma anche in caso di toponimi come “Val Varaita” usato al posto di “Valle Varaita” (in quest’ultimo caso, il troncamento è facoltativo).

Ora che conosciamo questi due concetti, possiamo tornare al nostro problema.

In questa frase c’è un grave errore, qual’è?

La risposta è “qual’è”. Infatti, anche se si ha una vocale dopo il “qual”, si tratta di un troncamento, quindi non bisogna mettere l’apostrofo.

Infatti “quale” si comporta come “bello” o “buono”, che diventano “bel” e “buon” prima di consonante. Pensiamo ad esempio alla frase “qual buon vento ti porta”, che vede appunto due troncamenti prima di consonante.

Insomma oggi abbiamo visto uno dei problemi più insidiosi della grammatica italiana, ma abbiamo saputo risolverlo.

In questa frase c’è un grave errore, qual è? Non c’è più, l’abbiamo corretto.