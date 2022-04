Se per alcuni potrà sembrare difficilissimo accumulare solamente 10.000 euro, per molti di più accumulare 100.000 euro sembrerà un sogno irrealizzabile. Ma quasi tutti quelli che hanno questo sogno lo possono tirare fuori dal cassetto e trasformarlo in realtà, seguendo una strategia efficace. Quella che riveleremo nelle prossime righe.

La maggior parte delle persone pensa che accumulare grosse cifre sia impossibile. Chi ha uno stipendio medio, diciamo 1.500 euro al mese, mai si immaginerebbe di potere accumulare mezzo milione di euro. Ed infatti pochissimi di coloro che hanno uno stipendio medio accumulano 500.000 euro, perché la convinzione di non poterlo fare li spinge a non provare. Molti si stupiranno nel sapere che con soli 7,5 euro al giorno in 30 anni si potrebbe accumulare la metà di un milione di euro.

In quanto tempo si possono accumulare 100.000 euro guadagnando 1.500 euro al mese seguendo questa strategia?

Sono due le cause che impediscono alle persone di risparmiare nel tempo molti soldi pur avendo un buono stipendio. La prima causa è la mancanza di volontà, la seconda causa è la mancanza di conoscenza di una strategia efficace. Sono tre gli elementi fondamentali per raggiungere un obiettivo, forte motivazione, una strategia vincente, un piano d’azione. Quindi, scopriamo la strategia per risparmiare 100.000 euro, avendo uno stipendio medio di 1.500 euro mensili.

Chi vuole accumulare 100.000 euro nel tempo partendo da un capitale pari a zero, deve risparmiare. L’ideale sarebbe mettere via una piccola cifra mensile che andrebbe investita in strumenti di risparmio. Ma in quanto tempo si possono accumulare 100.000 euro? Dipende dalla somma mensile accumulata e dallo strumento d’investimento adottato.

Supponiamo di investire con un rendimento medio annuo del 5%. Chi guadagna 1.500 euro al mese potrebbe risparmiare 150 euro ogni 30 giorni. Investendo questa cifra mensile al 5% si otterrebbero poco più di 100.000 euro in circa 27 anni. Se la somma investita salisse a 300 euro al mese (risparmio di 10 euro al giorno), il tempo necessario scenderebbe a circa 18 anni.

Adesso scopriamo quanto tempo occorrerebbe se l’investimento rendesse una media del 10% annuo. Chi investisse 150 euro al mese in un piano di accumulo, impiegherebbe meno di 19 anni per risparmiare 100.000 euro. Se il risparmio mensile salisse a 300 euro, con un rendimento del 10% il tempo necessario scenderebbe a poco più di 13 anni.

A questo punto molti si domanderanno se esistono strumenti d’investimento che rendono il 5% o meglio ancora il 10% all’anno. Molti Exchange Trade Fund hanno reso negli ultimi anni rendimenti medi attorno al 10%, per esempio L’ETF Vanguard S&P 500, quotato alla Borsa di Milano (Isin: IE00B3XXRP09). Inoltre non è difficile scovare obbligazioni di società che hanno un rendimento attorno al 5%. Per esempio il bond Telecom Italia Finance (Isin: XS0161100515), al prezzo di 115,5 centesimi a scadenza, nel gennaio 2033, avrà reso il 5,7% annuo.

