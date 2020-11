L’anello trilogy ha un significato speciale e si regala in determinate occasioni celebrando dei valori importanti come l’amore passato, presente e futuro.

Si può conferire all’anello anche un significato come un traguardo verso il simbolo della famiglia che si è appena creata dal momento della nascita di un bambino, oppure, nel suo significato religioso, la Santissima Trinità Padre, Figlio e Spirito Santo, che con questo momento benedirà e accompagnerà la vita di coppia.

Il numero 3 ha anche un significato indipendente e infatti è un simbolo di amore, forza e purezza.

In quali occasioni si regala un anello speciale come il trilogy

Acquistare un anello in oro e diamanti è sempre un piccolo investimento, quindi maggiore è la qualità e la grandezza della pietra e maggiore è il suo valore nel tempo.

È importante conoscere e controllare la qualità delle tre gemme. Inoltre anche il materiale di cui è composto l’anello dovrà essere di valore, poiché la persona speciale a cui sarà destinato, lo indosserà ogni giorno. Tradizionalmente l’oro bianco 18k è il più usato.

Da non sottovalutare il numero delle griffe dove sono incastonate le pietre. Il numero corretto di griffe non deve essere nè troppo alto infatti perché limiterebbe la luminosità della pietra e nè troppo basso perché potrebbe compromettere la stabilità delle pietre portandone alla perdita di gemme.

Ci sono molte ragioni per regalare un anello del genere e tutte sono tradizionalmente associate a un evento importante nella vita di una coppia. L’occasione classica è senza dubbio la proposta di matrimonio e anche il principe Harry ha scelto questo anello per la sua Meghan.

In quali altre occasioni si regala un anello speciale come il trilogy? Vista la sua importanza può essere anche regalato per celebrare un importante anniversario di matrimonio o anche un traguardo di coppia. È un regalo che vede sopratutto donato per celebrare la nascita del primo figlio, celebrando l’unione eterna della famiglia creata.

Come si indossa il Trilogy?

Il galateo sottolinea che l’anello di fidanzamento o il trilogy va indossato prima della fede.