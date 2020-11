Gli italiani hanno sempre avuto un comportamento da risparmiatori incalliti. Ma nonostante ciò, non tutti sanno chi conserva i soldi. Perciò vogliamo scoprire in quali mani sta la ricchezza delle famiglie italiane. Ebbene, l’associazione che riunisce i principali operatori nazionali ed internazionali del settore private banking ci dà un aiuto importante. Il private banking intercetta un terzo della ricchezza investibile delle famiglie italiane. Nel 2019 il settore ha controllato 884 miliardi di euro.

Quest’anno la stima supera i 908 miliardi di euro mentre nel 2021 si potrebbero toccare i 950 miliardi. A leggere questi dati, viene spontaneo fare una considerazione: la pandemia del coronavirus non è un ostacolo. La ricchezza aumenta e il private banking gongola perché riesce ad intercettare gran parte dei risparmi e a metterli nella propria cassaforte.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Italiani popolo di risparmiatori

Gli italiani sono un popolo di risparmiatori ma ultimamente si stanno riscoprendo anche come investitori consapevoli. Le famiglie italiane hanno 4.500 miliardi di euro di ricchezza finanziaria. Il nostro Paese è al quarto posto a livello europeo. Viene da dire: altro che crisi. Ma questi soldi dove stanno? E soprattutto servono per farci dormire tranquilli?

Il presidente Paolo Langè dell’Associazione Italiana Private Banking guarda con ottimismo a questi dati perché sono un fattore di stabilità per il Paese. Inoltre il basso tasso di indebitamento privato è un ulteriore elemento di forza per il futuro.

Perciò tiriamo un sospiro di sollievo. E’ vero che l’andamento dei mercati non è dei migliori ma i flussi nel private banking italiano sono cresciuti del 2,7% in piena pandemia. Le previsioni future sono ancora più rosee: aumento del 2,4% grazie anche ad una ripresa dei mercati azionari.

Cosa è successo durante la pandemia

I portafogli dei clienti private hanno sentito di più la crisi rispetto alle famiglie, per via dei mercati finanziari . Ma non si sono persi d’animo: da aprile, i clienti private hanno investito di nuovo volgendo lo sguardo al medio-lungo periodo. Con questo articolo abbiamo scoperto in quali mani sta la ricchezza delle famiglie italiane.