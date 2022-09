Croccante fuori, morbida dentro e con la mozzarella bella filante. È così, in estrema sintesi, che si presenta alla vista e al gusto la classica pizza margherita cotta in forno. Al pari dei dolci, pure la pizza è un cibo che in cottura ha sempre bisogno di una buona lievitazione. Ed anche per questo, tra l’altro, tra la modalità di cottura ventilata e quella statica, occorre sempre fare la scelta giusta.

E quindi impostare per il forno elettrico il programma di cottura più adeguato. Inoltre, per una pizza servita con la cottura a regola d’arte occorre fare attenzione pure al ripiano dove posizionare la teglia. Vediamo allora di approfondire tutti questi importanti aspetti.

In quale ripiano del forno elettrico preriscaldato si cuoce la pizza

Nel dettaglio, come tutti i lievitati, pure la pizza in forno andrebbe sempre cotta con la modalità statica. E quindi mai in forno ventilato. La temperatura del forno preriscaldato con la cottura lenta in modalità statica dovrebbe essere sempre dell’ordine dei 300 gradi centigradi. Oppure a 250 gradi centigradi se per il forno che si ha non si riesce ad andare oltre. Posizionando la teglia nel ripiano più basso.

Ecco quindi, per la pizza, in quale ripiano del forno elettrico si cuoce. Ma cosa succede, invece, se il forno elettrico non è di ultima generazione ed ha solo la funzione di cottura ventilata?

Come si può cuocere la pizza se il fornetto ha solo la modalità ventilata

In tal caso la pizza si riesce a cuocere lo stesso, ma rispetto alla temperatura di cottura in forno statico occorre abbassare di 20-30 gradi la temperatura in fase di preriscaldamento. E questo perché, rispetto alla modalità statica, la cottura ventilata non permette una cottura mirata, ma più veloce e più omogenea. In questo modo si eviterà di avere poi una pizza cotta fuori, spesso bruciacchiata, ed anche cruda dentro.

Dalla cottura agli ingredienti, ecco quando mettere il pomodoro e quando la mozzarella

Nella preparazione e nella messa in forno della pizza, inoltre, ricordiamo che il pomodoro deve essere messo sempre prima della cottura in modalità statica. Ed eventualmente anche in modalità ventilata se il forno non ha la funzione di cottura statica. Mentre altri ingredienti come la mozzarella, al fine di servire per esempio una pizza margherita, si possono aggiungere anche in un secondo momento. E lo stesso dicasi, al pari della mozzarella, pure quando nella pizza si aggiungono i salumi. Per esempio, il prosciutto cotto.

Lettura consigliata

Quando usare la cottura ventilata e quando è meglio il forno statico