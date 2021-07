Le piante aromatiche sono quel sapore in più che mettiamo nei nostri piatti. In estate i nostri piatti estivi sono davvero pieni zeppi di spezie perché noi italiani amiamo avere dei gusti decisi. Tuttavia, in pochissimi usano questa comunissima pianta aromatica per rinfrescare i piatti estivi .

La menta

Tutti abbiamo già sentito l’odore della menta e provato il suo gusto. In pochi, però, sanno che la menta è una pianta piena di caratteristiche perfette per il nostro organismo. La fitoterapia usa tantissimo la menta e le sue foglie sono un toccasana per creare il famoso olio essenziale.

Alcuni studi al riguardo dimostrano che la menta, oltre a rinfrescare, possa anche alleviare i nostri mal di testa. Oggi, però, vogliamo parlare della menta in cucina e di come possa aiutarci d’estate.

Uno dei suoi usi in cucina

Vediamo all’atto pratico come possiamo usare la menta per arricchire i nostri piatti. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo già naturalmente parlato del thè alla menta, meraviglia araba. In questo articolo il Lettore potrà trovare dei preziosi consigli per preparare il miglior thè alla menta del Mondo.

Tuttavia, sbaglieremmo di molto se pensassimo che l’uso della menta in cucina si limita al thè. Nemmeno ai dolci: molti conoscono i sorbetti o i gelati alla menta.

Oggi vogliamo stupire il Lettore e parlare della menta nella pasta e nella frittata.

Ebbene, nella pasta la menta ci sta benissimo. Alcuni chef propongono dei ravioli ripieni di ricotta e menta. Altri, invece, propongono di aggiungere un po’ di menta al sugo classico con il pomodoro. Proviamolo, sarà davvero un’innovazione interessante.

Tuttavia, ciò che a nostro giudizio è sicuramente una sperimentazione interessante, è aggiungere la menta nella frittata. In questo modo, il “grasso” dell’uovo o del burro con cui prepariamo la frittata sarà molto bilanciato. La menta porterà freschezza al piatto, da leccarsi i baffi.