Stando agli ultimi dati raccolti alla fine del 2020, in Italia, ogni anno muoiono più di 224.000 persone a causa di malattie cardiache. Di questi decessi, circa 50.000 sono riconducibili alla presenza di colesterolo.

Quando le analisi del sangue mostrano una presenza di livelli di colesterolo cattivo troppo alti, bisogna subito correre ai ripari.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ovviamente, la prima cosa da fare è affidarsi ad un medico specializzato che sappia trovare insieme al paziente una terapia giusta e adeguata per soddisfare le esigenze e salvaguardare lo stato di salute. Stesso discorso va fatto per il diabete, l’obesità ed altre delicate patologie.

Tuttavia, informarsi è fondamentale e l’attenzione della Redazione sulla salute e il benessere è sempre alta.

Per questo motivo, quotidianamente i nostri Lettori troveranno, sulle nostre pagine, tutte le novità, le news e le curiosità del momento.

Come le incredibili novità per chi soffre di colesterolo cattivo alto perché non serve più rinunciare a questi alimenti amatissimi, lo dice la scienza.

In pochi sanno, poi, che possiamo ridurre del 10-12% il rischio di malattie cardiovascolari semplicemente cambiando quest’abitudine.

Oggi, invece, cerchiamo di capire perché in pochissimi lo usano ma è questo l’olio migliore per prevenire diabete, colesterolo alto e obesità.

Il prodotto secondo gli scienziati

Stiamo parlando dell’olio di avocado, che secondo diversi studi scientifici apporta numerosi benefici al nostro organismo.

In particolar modo, l’olio di avocado non contiene colesterolo e neanche grassi trans. Inoltre, è ricco di vitamine.

Ed è per questo che un olio di avocado di buona qualità è molto utile in cucina e resiste anche a temperature piuttosto elevate, adattandosi perfettamente alle fritture.

Tale prodotto, derivato dal frutto dell’avocado, pare abbassi il colesterolo poiché contiene l’acido oleico monoinsaturo, che riduce il rischio di malattie cardiache aumentando i livelli di lipoproteine ​​ad alta densità (HDL), ovvero il cosiddetto “colesterolo buono” del corpo. Queste informazioni sono confermate da diverse ricerche scientifiche che sottolineano come il consumo di olio di avocado nella dieta riduca il rischio di malattie coronarica (CHD).

In buona sostanza, un cucchiaio di olio di avocado puro al 100%, secondo questi studi, contiene:

130 calorie;

0 grammi di proteine;

14 grammi di grassi;

0 grammi di carboidrati;

0 grammi di zucchero;

ed anche 0 grammi di sodio.

Dunque, ecco svelato velocemente perché in pochissimi lo usano ma è questo l’olio migliore per prevenire diabete, colesterolo alto e obesità.