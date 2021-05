La rosa è un fiore fra i più belli da mostrare nel nostro giardino e nei nostri balconi. I suoi colori e i sui petali trasmettono eleganza e purezza ma anche loro possono essere vittime di insetti che potrebbero danneggiarle gravemente.

In pochissimi li conoscono e bisogna fare molta attenzione perché questi 4 fastidiosi parassiti possono uccidere le nostre rose. Nelle prossime righe esamineremo proprio le caratteristiche di questi parassiti (di tipo animale) e cosa provocano alle nostre rose.

Essi tendono ad attaccare solo alcune parti della pianta, come i rami giovani e le foglie, provocando non pochi danni. In questo si differenziano dai classici funghi che, invece, colpiscono l’intera pianta.

I parassiti a cui ci riferiamo sono il Megachile, le Tortricidi, la Sputacchina e il Ragnetto rosso.

I primi tre tipi di parassiti animale

In merito al primo tipo, è bene dire che non è molto pericoloso e per questa ragione non è richiesto l’uso di antiparassitari. Hanno la caratteristica di essere particolarmente ingegnosi infatti si servono delle foglie della rosa per costruirvi piccole casette all’interno delle quali deporranno le uova.

Poi ci sono le Torticidi, le cui larve colpiscono soprattutto i boccioli e le foglie ostruendo la loro crescita regolare. Solitamente depongono le uova alla fine di marzo e una volta schiuse si annidano sulle foglie mangiandole, con la conseguenza di farle accartocciare.

In questo caso è necessario usare un antiparassitario apposito per eliminarli. Poi abbiamo la Sputacchina che, invece, si nutre delle sostanze vegetali che sono contenute nelle piante.

Possono essere di vari colori ma in molti casi sono insetti di colore giallo. Di particolare rilievo è il modo in cui nascono cioè da un loro contenitore schiumoso.

Il Ragnetto rosso è fra i più pericolosi per le rose

Infine, abbiamo il Ragnetto rosso ed è fra gli insetti più fastidiosi. Esso attacca solitamente piante ornamentali, come le rose e quelle da frutto. Questo animale passa tutta la stagione invernale dentro la corteccia della pianta per poi in primavera cibarsi delle sostanze nutritive della pianta e delle foglie. In pratica sfrutta la crescita della pianta durante il periodo primaverile.

Questo porta all’ingiallimento della pianta con la conseguente caduta delle foglie e il suo abbattimento.

Ecco che solo in pochissimi li conoscono e bisogna fare molta attenzione perché questi 4 fastidiosi parassiti possono uccidere le nostre rose.