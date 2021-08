Pensare a come abbellire il proprio balcone ad agosto può essere una scelta avventata. Certo, noi di ProiezionidiBorsa ricordiamo sempre che le piante necessitano di cura, tempo, attenzioni e preparazioni. Per questa ragione abbiamo scritto un articolo che cerca di aiutare il Lettore a risolvere e prevenire questo problema.

L’articolo in questione si può consultare qui. Tuttavia, può capitare di trovarsi all’ultimo minuto con tutto da fare. Nessun problema: abbiamo la soluzione anche per questa evenienza. Infatti, in pochissimi hanno sul balcone questa pianta coloratissima che fiorisce ad agosto

Il nome ricorda la ginestra

Parliamo del ginestrino, che è una pianta con origine europea e asiatica. In natura, la troviamo nei prati e negli spazi usati per far pascolare le greggi. Si tratta di una pianta che trova nel bacino del Mediterraneo la sua zona naturale, ed era già ampiamente conosciuta da greci e romani.

Se parliamo del Mediterraneo, parliamo naturalmente dell’Italia intera: questa specie è davvero diffusissima in tutta Italia. Inoltre, ha una funzione molto importante per il nostro ecosistema. Infatti, da secoli la usiamo come foraggio per gli animali. Altrimenti, ci sono degli allevatori che portano direttamente i loro pascoli nei prati in cui il ginestrino è presente.

Se il ginestrino è ottimo per il foraggio, non vuol dire che non possa anche essere una grande pianta per i nostri balconi. Infatti, gli esperti ci dicono che questa pianta si adatta perfettamente a condizioni climatiche molto diverse. Da una parte resiste alla terra quando questa è troppo umida, dall’altra, non muore se le nuvole non ci regalano tanta pioggia. Quindi, per tenerlo in terrazzo o in balcone sarà abbastanza facile. Con i suoi fiori, darà un colore ai nostri spazi che farà davvero invidia a tutti!