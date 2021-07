Il raffreddore è il nostro peggiore nemico in inverno. Ci sentiamo affaticati, respiriamo male ma non possiamo dire di essere davvero malati. Si tratta di quello stato di malessere diffuso, che non ci consente di vivere la vita come vorremmo. Tuttavia, dato che di solito il dolore non è così eccessivo possiamo lavorare.

Un fastidioso malessere

Certo, il fastidio è molto pesante: testa dolorante, occhi gonfi e per di più voglia di dormire. Se pensassimo che questi fastidi si limitino solo all’inverno ci sbaglieremmo di grosso.

D’estate possiamo anche prenderci un terribile raffreddore. Inoltre, immaginiamoci il seguente scenario: il caldo insopportabile unito al mal di testa e al naso chiuso. Solo chi ha l’allergia può capire questa terribile sensazione. tuttavia, una soluzione c’è. Ecco perché in pochissimi curano i tremendi raffreddori estivi con questa insospettabile bevanda.

Se siamo al mare meglio

Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo bene e proprio per questo lo sottolineiamo spesso. Andare al mare fa bene a tutti, specialmente se scegliamo una meta così sana come questa. In particolare, andare al mare fa benissimo a chi soffre di disturbi del naso.

E la domanda arriva da sola, per chi ha il raffreddore? E per chi ha il raffreddore d’estate? Ebbene, c’è una soluzione ed è proprio una bevanda. Ecco, una bevanda, ma non una medicina. Certo, le medicine servono quando ce n’è bisogno, ma in questo caso possiamo usare un metodo più blando.

In pochissimi curano i tremendi raffreddori estivi con questa insospettabile bevanda

Chiariamo un concetto: anche se il nome bevanda fa pensare all’azione di bere, questa volta dovremo fermarci ai gargarismi. In particolare, i gargarismi di acqua salata, ancor meglio se marina, sono un vero toccasana per curare il raffreddore estivo. Certo, dovremo poi fare attenzione a non prendere dei colpi di freddo uscendo dall’acqua.