Secondo gli analisti del Silver Institute, il prezzo medio annuo dell’argento entro la fine 2021 aumenterà del 33% rispetto al livello dell’anno scorso. Raggiungerà quindi $27,30 l’oncia. L’argento oltre a essere un bene rifugio (come l’oro) è anche utilizzato nell’industria. Esso infatti ha numerose applicazioni tecniche e tecnologiche. Si utilizza nei pannelli solari, nei circuiti elettronici o in processi chimici. È stato dimostrato che nanoparticelle d’argento possono bloccare la crescita di numerosi batteri. Questa caratteristica dell’argento potrebbe sostituire gli antibiotici contro i batteri antibiotico-resistenti (Anuj SA et al, J Trace Elem Med Biol. 2019). È importante quindi non sottovalutare il valore dell’argento che abbiamo in casa. Lucidarlo è un modo per ricordarci il piccolo tesoro che abbiamo con noi. In pochissimi conoscono questo metodo naturale ed economico per pulire l’argento e donargli lucentezza ora che sta acquistando valore.

Quanto valgono queste cinquecento lire?

Il 2021 è l’anno delle celebrazioni del Settimo Centenario della morte di Dante Alighieri. Nel 1965, in occasione del settimo centenario della nascita di Dante, coniarono delle cinquecento lire di argento commemorative. In realtà, il primo conio delle cinquecento lire d’argento fu tra il 1957 e il 1967. Quelle del 1961 sono state coniate per il centenario dell’unità d’Italia (1861-1961). Il loro valore attuale varia notevolmente. Da pochi euro per quelle entrate in circolazione fino a circa 15.000 euro quelle denominate “le 3 caravelle”. Se trovassimo questa moneta in qualche cassetto potremmo dire di avere un piccolo tesoretto. Probabilmente però, dopo sessant’anni le troveremo annerite per l’ossidazione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

In pochissimi conoscono questo metodo naturale ed economico per pulire l’argento e donargli lucentezza ora che sta acquistando valore

Ci sono numerosi metodi per lucidare l’argento. Si possono usare detergenti chimici adatti oppure si possono utilizzare prodotti presenti in tutte le case. Bicarbonato, acqua e sale, dentifricio, ketchup, carta stagnola possono essere adatti all’uso. Pochissimi però sanno che un metodo efficiente per lucidare il nostro argento basta l’acqua di cottura degli spinaci. Basta immergerlo una decina di minuti e saremmo pronti a donare brillantezza e valore a questo magnifico metallo.