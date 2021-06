I fogli d’alluminio, solitamente utilizzati in cucina durante la cottura o per mettere da parte il cibo avanzato, sono in realtà fantastici imballaggi in materiale riciclabile.

Un materiale, poi, talmente resistente e versatile che sarebbe davvero un peccato buttare dopo solo il primo utilizzo. Vediamo allora assieme tre piccole idee di riutilizzo intelligente che ci faranno risparmiare tempo e denaro.

In pochissimi conoscono questi geniali riutilizzi dei fogli in alluminio per risparmiare riciclando: tinteggiare infissi e pareti

Un’idea davvero pratica per riutilizzare i vecchi fogli di carta stagnola è quella di tenerli da parte per poi sfruttarli quando si ritinteggia casa. Saranno infatti perfetti per proteggere e ricoprire pomelli, maniglie e piccole decorazioni durante il restauro dei mobili. O ancora, per ricoprire ed evitare che si rovinino le cornici delle finestre, delle porte o delle luci quando stiamo ritinteggiando le pareti di casa. Insomma, un utilizzo davvero semplice e pratico che ci farà risparmiare tempo e denaro, semplificandoci così la vita.

Stirare capi delicati senza paura di danneggiarli

Un altro utilizzo davvero interessante dei fogli d’alluminio è quello di sfruttare le sue proprietà termiche per stirare anche i capi più delicati. Possiamo infatti utilizzare questi fogli come base su cui poggiare i capi che non vogliamo rovinare: dovremo solo, senza mai toccare il tessuto, passare il ferro da stiro ad alcuni centimetri da esso. In questo modo il calore emesso verrà amplificato dall’alluminio, permettendo così di stirare un indumento senza nessuna paura che si rovini.

Come decorazione per le unghie

Per finire, potremmo anche tagliare piccoli frammenti dei fogli in alluminio riciclato per utilizzarli come decorazione assieme allo smalto delle unghie. Le forme e le dimensioni saranno totalmente a nostra discrezione per dare vita a dei motivi geometrici e disegni artistici degni dei migliori saloni di bellezza. L’effetto sarà sicuramente strabiliante ed originale, un motivo di vanto che causerà invidia a più non posso. Ecco allora che in questo articolo abbiamo visto perché in pochissimi conoscono questi geniali riutilizzi dei fogli in alluminio per risparmiare riciclando.

