Spesso la semplicità è il modo migliore per presentare i propri piatti. In altre circostanze, invece, è il caso di affidarsi alla fantasia.

Oggi parliamo, infatti, di una ricetta non tanto conosciuta. In pochissimi conoscono questa crema segreta che esalta il sapore degli asparagi con gusto e raffinatezza e non è la salsa olandese. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Gli ingredienti necessari

Ecco qui una mini lista della spesa per condire circa mezzo chilo di asparagi:

a) due uova;

b) un limone spremuto;

c) 100 grammi di ventresca di tonno;

d) un cucchiaio di capperi sotto sale;

e) 250 grammi di olio di semi di mais;

f) paprika, quanto basta:

g) 50 millilitri di olio extravergine di oliva;

h) sale, quanto basta.

La salsa tonnata

Preparare la salsa tonnata è molto semplice. In primo luogo è necessario mettere in cantiere una maionese, quindi inserire nel frullatore un uovo intero e il tuorlo di un altro.

Accendere il mixer e poi aggiungere un pizzico di sale. In un contenitore a parte mescolare nelle quantità suggerite i due tipi di olio indicati e poi aggiungerli al frullatore acceso prima goccia per goccia e poi a filo.

Nel momento in cui il macchinario comincia a fare un suono diverso significa che è cambiata la consistenza. Questo è il momento per aggiungere il succo di limone.

A seguire vanno aggiunti anche i capperi e la ventresca. Incorporarli bene con l’utensile da cucina. Versare abbondantemente sugli asparagi.

In pochissimi conoscono questa crema segreta che esalta il sapore degli asparagi con gusto e raffinatezza e non è la salsa olandese.