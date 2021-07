La nostra spiaggia preferita non la batte niente e nessuno. Siamo abituati a passeggiare sulla sua battigia, conosciamo bene la sua forma e ci sentiamo sicuri quando ci sdraiamo. Magari la frequentiamo dalla nostra più tenera età e conserviamo bellissimi ricordi. Certo, la nostra spiaggia del cuore non può rivaleggiare nemmeno con le migliori spiagge al Mondo. Tuttavia, se volessimo affrontare un discorso più razionale, potremmo effettivamente porci una domanda. Ovvero, chiedersi quali sono le migliori spiagge al Mondo. Scopriremmo che in pochissimi conoscono le tre spiagge più belle al Mondo secondo gli esperti.

Il parere di Lonely Planet

Lonely Planet è una famosissima guida turistica australiana. In molti, prima di partire per una meta esotica o anche già conosciuta, la sfogliano in libreria. Altri la comprano proprio, dato che per i suoi reportage e per le sue analisi questa guida manda nei vari Paesi del Mondo i suoi inviati. Certo, sarebbe il sogno di tutti lavorare per una guida turistica. Infatti, provare alberghi o spiagge di altissimo livello è sicuramente un lusso che solo in pochi possono effettivamente permettersi. Oggi noi di ProiezionidiBorsa vorremmo dare al Lettore un consiglio pratico per la scelta di vacanze future.

In pochissimi conoscono le tre spiagge più belle al Mondo secondo gli esperti

Secondo la guida, la prima spiaggia al Mondo per bellezza si trova in Australia ed è la whitehaven beach. Per quanto riguarda la seconda spiaggia migliore al Mondo, dobbiamo invece dirigerci in Tailandia. Il suo nome è Hat tham phra nang e, purtroppo, è di difficile accesso. Per arrivarci occorrerà infatti affittare una piccola barca. La terza spiaggia è molto più vicina a casa nostra. Siamo in Grecia, specificatamente nell’isola di Zacinto. Foscolo la chiamava Zante nella sua famosissima poesia e la spiaggia in questione ha un nome molto poetico. Si chiama, infatti, la spiaggia del Naufragio.