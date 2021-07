D’estate si muore di caldo e pure noi che siamo italiani abbiamo delle difficoltà a consumare la pasta. Sì, alla fine la consumiamo lo stesso, ma non l’apprezziamo come in altre stagioni più fredde.

Noi di ProiezionidiBorsa non ci stanchiamo di dare consigli su come preparare la pasta al meglio, come in questo caso. Oggi vorremmo focalizzarci su una soluzione geniale che ci permetterà di consumare la pasta anche col caldo dell’estate. Infatti, in pochissimi conoscono il trucco per mangiare la pasta anche d’estate.

Non tutti la amano fredda

Certo, la soluzione ideale per risolvere questo problema sarebbe proprio quella di mangiare la pasta fredda. Tuttavia, a non tutti piace mangiare la pasta preparata in questo modo. Infatti, la pasta fredda può anche essere un piatto gourmet ma prepararlo per bene richiede molta attenzione.

Tutti conosciamo quel gusto omologato di pasta fredda: gli ingredienti perdono completamente il loro sapore per appiattirsi. Quindi, possiamo capire bene coloro che non gradiscono questo tipo di pasta. Dunque, come facciamo a consumare la pasta anche d’estate? Ebbene, il segreto per poterlo fare è il tempo. Vediamo come.

In pochissimi conoscono il trucco per mangiare la pasta anche d’estate

Quando abbiamo il tempo, possiamo avere il Mondo, diceva il filosofo. A noi ora non interessa il Mondo ma interessa mangiare la pasta anche d’estate. Ecco la soluzione: aspettare che si raffreddi.

La procedura è semplicissima: facciamo cuocere la pasta come sempre, la scoliamo e le mettiamo il nostro sugo preferito. Non ci dobbiamo scordare di passarla per almeno un minuto in padella, così da far uscire per bene l’amido.

Arrivati questo punto, però, non dobbiamo consumarla subito. La serviamo nei piatti e ci occupiamo di altre cose. Per farla raffreddare serve all’incirca una ventina di minuti. In questo modo avremo i benefici della pasta raffreddata (basta caldo) senza però la parte negativa della pasta fredda (la mancanza di gusto).