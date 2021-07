In pochissimi conoscono il trucco della nonna per pulire velocemente i fagiolini

Quando ne abbiamo le possibilità non c’è niente di meglio di cucinare con la nonna. In primo luogo è un modo per conoscerci meglio, per stare un po’ di tempo insieme. Non ci stancheremo mai di ripeterlo: tutto ciò che creiamo nasce da relazioni umane.

E quando arriva l’estate arrivano anche alcuni prodotti dell’orto che ci erano mancati tantissimo. Pomodori finalmente succosi, zucchine dolci e naturalmente i fagiolini. Ecco, i fagiolini sono sani, gustosi e perfetti per una dieta equilibrata. Tuttavia, vanno trattati per bene, togliendo le due estremità. In molti lo fanno ancora a mano, perdendo davvero tanto tempo. Infatti, in pochissimi conoscono il trucco della nonna per pulire i fagiolini velocemente.

La procedura tramandata dalle nonne

Come ricordato prima, c’è ancora chi ha sia la voglia sia il tempo di togliere le estremità dei fagiolini a mano. Potrebbe trattarsi di un piacere, di un momento di condivisione con la propria nonna o comunque con una persona cara. Ebbene, per chi ama passare del tempo con le persone care facendo altro, c’è una buona notizia.

Noi di ProiezionidiBorsa ne avevamo data una simile per pulire bene le fragole con molta rapidità. Ecco, la procedura per i fagiolini è molto simile a quella delle fragole: vediamola insieme.

In pratica, basterà prendere una forchetta e far passare ogni fagiolino tra un dente e l’altro. Con una pressione minima riusciremo a far staccare le estremità dei fagiolini senza alcun problema.

Inoltre, con un bel ritmo di lavoro riusciremo a finire la preparazione molto più velocemente del normale. Altrimenti, un altro vecchio metodo, è quello più tradizionale di tagliare le estremità con le forbici.

Diciamo che ognuno ha il proprio metodo, basta semplicemente prendere domestichezza con una procedura e lavorare tranquillamente.