Il vino ci ricorda l’infanzia. Le lunghe tavolate in famiglia, magari durante la festa patronale. Pizza a volontà, se siamo fuori casa, pollo al forno se invece cucinava mamma o nonna. Ricordandoci di cosa faceva il nonno o lo zio, ci viene alla mente quell’enorme bottiglia di vino rosso. Sì, quel vino che lasciava le macchie sulla tovaglia che copriva con difficoltà tutto il tavolo o sui vestiti bianchi.

Ecco, diventando più grandi e iniziando, quindi, a bere vino, abbiamo capito che quello delle tavolate in famiglia non è proprio il vino perfetto da bere né con la pizza né con il pollo. Ci impasta la bocca, ci ubriaca troppo velocemente. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo raccontato il vino dei Papi che possiamo trovare al supermercato. Oggi, invece, vorremmo parlarvi di un vino molto più popolano, molto più accessibile, che pochi conoscono. Infatti, in pochissimi conoscono il leggerissimo vino delle sabbie perfetto per pizza e pollo.

Un grandissimo rosé

Siamo in una terra ricchissima di storia e di cultura. Il vino delle sabbie proviene infatti dalla Provenza francese, terra di trovatori e di belle chiese. Oltre la foce del Rodano, a occidente, si estende una grande pianura che parte dalle cittadine di Lunel e di Vauvert per arrivare ad Aigues Mortes. Parliamo di più di 3000 ettari di vigne, che si mescolano alla natura incontaminata del posto. Il vino delle sabbie nasce, quindi, in una pianura sabbiosa che declina sul mare Mediterraneo. Vediamo insieme le sue caratteristiche e dove trovarlo.

In pochissimi conoscono il leggerissimo vino delle sabbie perfetto per pizza e pollo

Il vitigno con cui viene prodotto è il guarnaccia. La vinificazione è molto particolare: per lasciargli quel colore così chiaro le bucce vengono tolte quasi subito. Si tratta di un vino leggerissimo perché i tannini sono del tutto assenti e la sua gradazione alcolica è molto bassa. Al massimo tocca i 12,5 gradi. Dove trovarlo? Nelle migliori enoteche o nei grandi ipermercati.