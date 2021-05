Chiariamo subito un concetto. Quando scegliamo i nostri abiti, la nostra voce, il nostro taglio di capelli o anche il nostro modo di porci di fronte agli altri dovremmo seguire solo un fine. Questo non può e non deve essere né l’approvazione altrui né tantomeno deve obbligatoriamente andare incontro alle attese degli altri.

Potremmo passare la vita a cambiare, ad adeguarci agli altri senza avere altro risultato se non quello di sentirci infelici e insoddisfatti. Di conseguenza, ogni nostra azione dovrebbe seguire solo e soltanto il nostro benessere, il nostro gusto personale di vedere la vita

Agli onori della cronaca ci sono già troppe storie di persone infelici che cercano di piacere agli altri e si dimenticano di piacere a sé stesse. Ricordiamo, infatti, che piacersi è un traguardo a cui tutti dobbiamo almeno tendere. E una volta che abbiamo capito questo concetto possiamo addentrarci nel discorso odierno.

Come si sarà già capito dal titolo, oggi parliamo di seduzione. Certo, ci sono infiniti modi per sedurre. Si può cucinare un’ottima cena, raccontare una storia meravigliosa e incredibile, o prenotare una splendida vacanza in questo villaggio super romantico. Se vogliamo, però, rientrare nella tradizione, di sicuro pensiamo al rossetto. Ce ne sono di moltissimi tipi, ma ce n’è uno che li batte tutti. Tuttavia, in pochissime lo comprano e lo usano ma questo è il rossetto preferito e amato dagli uomini

Il rossetto

Se pensiamo di essere la prima civiltà ad usare il rossetto ci sbagliamo di grosso. Gli archeologi, infatti, hanno ritrovato delle prove del suo uso già in Mesopotamia, addirittura più di 5000 anni fa. Naturalmente gli antichi Egizi ne facevano uso, così come per moltissimi altri prodotti di cosmetica.

Sveliamo il segreto: il rossetto che farà impazzire gli uomini è senza dubbio quello dal colore rosso veneziano. Un rosso deciso, che sottolinea una forte personalità, una donna che non ha bisogno di chiedere nulla.

Una donna che assume le proprie responsabilità, le proprie passioni e il proprio modo di stare al mondo. Allo stesso modo, però, quel colore sottolinea anche una grande dolcezza interiore, ricorda infatti il colore del sangue, del cuore, dei sentimenti e della passione. Un equilibrio fatale che farà cedere anche l’uomo più indeciso e introverso.