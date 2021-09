C’è poco da fare: i vacanzieri di settembre sono sempre i più invidiati. Mentre la maggior parte dei turisti ha dovuto sopportare calca, rumore e prezzi altissimi, chi sceglie settembre per riposare ha silenzio e relax. Tenere duro per tutta l’estate di solito vuol dire doppia ricompensa. La fine dell’estate, infatti, è un momento perfetto per goderci al meglio le nostre vacanze, anche e soprattutto quelle di mare. Ancora in pochi scelgono il mare a settembre ma ecco 4 mete italiane dove andare assolutamente per un’esperienza unica sotto vari punti di vista. Quelle stesse coste che fino a quindici giorni prima brulicavano di gente chiassosa, a settembre tornano a essere paradisi incontaminati.

In pochi scelgono il mare a settembre ma ecco 4 mete italiane dove andare assolutamente

Cominciamo con una delle zone che più viene presa d’assalto in alta stagione: il Salento. Specialmente la zona compresa tra Otranto e Santa Maria di Leuca diventa un templio naturale, in settembre. Questa zona, non a caso, è tutelata dal Parco regionale Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase. Possiamo camminare lungo i litorali deserti, raggiungere i piccoli agglomerati di case perse tra le rocce e fermarci in suggestivi alberghetti. I posti da non perdere? Torre dell’Orso, la Baia dei Turchi e Marina di Pescoluse.

Per gli amanti delle isole, una meta perfetta per una vacanza di mare settembrina è tra i mari dell’arcipelago toscano. Tra Elba, Capraia e Pianosa, abbiamo l’imbarazzo della scelta, anche se è l’isola del Giglio la più suggerita in questo periodo. Le spiagge imperdibili sono quella del Giglio Campese, delle Caldane e delle Cannelle. L’isola del Giglio è una scelta ottima anche per chi ama lunghe passeggiate in sentieri boscosi.

Tra le mete di settembre, anche il borgo più bello d’Italia

Tornando a sud, un’altra meta da non sottovalutare è Tropea. La cittadina calabrese è stata da poco eletta borgo più bello d’Italia. Questo perché, oltre ad avere spiagge mozzafiato, il centro è anche ricco di cultura storica, artistica e gastronomica. Visitarlo in settembre, con la calma che riempie le strade, è un vero lusso.

Per gli amanti del mare del nord Italia, la scelta può cadere su Varigotti. Il borghetto ligure è ancora un paese che vive prevalentemente di pesca. Suggestive passeggiate tra portoni colorati e balconi traboccanti di fiori ci accompagnano fino a spiagge scavate dal Ponente.

Per ogni tipo di turista balneare, settembre ha la sua soluzione ottimale.

Approfondimento

Ecco le migliori 5 spiagge d’Italia dove andare in vacanza con il cane