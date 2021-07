La mozzarella è una specialità campana fatta da latte vaccino o bufalino. La mozzarella è un formaggio a pasta molle, dalla consistenza elastica. Essa è un formaggio erroneamente considerato grasso. Infatti, a livello nutrizionale, non è grasso ma è in realtà un formaggio magro in quanto 100 grammi di prodotto contengono solo il 16 % di grassi.

Durante l’acquisto della mozzarella è importante prestare alcune attenzioni. Infatti, quasi tutti commettono questi errori gravi quando comprano la mozzarella rovinandone il sapore.

Alcune volte capita che dopo aver acquistato la mozzarella ci si accorga che questa non è così fresca come si pensava e allora come fare per riconoscere se è fresca?

In pochi sanno questi 3 geniali trucchetti per capire se la mozzarella è fresca o è andata a male

In primis fare attenzione al colore, se è leggermente ingiallita la mozzarella potrebbe non essere molto fresca o comunque potrebbe essere rimasta fuori dal suo liquido ed essersi seccata. Fare comunque attenzione anche se il colore si presenta troppo bianco, perché potrebbe non essere fatta da solo latte.

Valutarne l’aspetto è un altro metodo infallibile per portare in tavola un prodotto sempre squisito. Se la mozzarella tende a spellarsi, quindi se al tatto la pellicina che la riveste tende ad andare via, allora la mozzarella non è fresca. Stesso discorso se appare raggrinzita.

Un altro aspetto che ci permette di valutare la mozzarella come fresca è la fuoriuscita della classica gocciolina di latte al momento del taglio. Quella gocciolina chiamata “occhiatura” ne indica la freschezza e la genuinità.

La mozzarella, inoltre, non deve risultare amarognola al palato perché anche questa sensazione potrebbe indicare che la mozzarella sia andata a male.

Consigli

Se dopo aver acquistato la mozzarella dovremmo renderci conto che questa non sia poi così fresca, non bisogna disperarsi perché potremmo utilizzarla nelle preparazioni di numerose ricette salate. Possiamo utilizzarla come condimento di un primo piatto per renderlo più gustoso e filante oppure possiamo utilizzarla sulla superficie delle nostre pizze.

