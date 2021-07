Purtroppo bene o male tutti conosciamo questo inconveniente dell’estate. Andiamo in spiaggia perché vogliamo abbronzarci e finiamo per prenderci qualche scottatura. Mettiamo male la crema o scegliamo una protezione troppo bassa per noi. Quest’anno poi a causa della pandemia è un fenomeno più comune. Perché se ci pensiamo bene tra smart working, DAD e restrizioni siamo stati più in casa che fuori. E quindi la nostra pelle è meno abituata del solito alla luce del sole. Ma cosa dobbiamo fare quando ci scottiamo? Forse sappiamo già come comportarci ma in pochi sanno questa cosa da fare assolutamente quando ci scottiamo al mare.

Oltre i soliti passaggi

Prima di svelare di cosa stiamo parlando è sempre bene ricordare come muoversi a 360 gradi. La prima cosa che bisogna fare ovviamente è evitare l’esposizione ai raggi solari. Mettiamo ripetutamente una crema doposole idratante sulla zona scottata. Evitiamo il contatto con la sabbia o con altri materiali che possono irritare ancora di più la pelle. È consigliato anche lasciare scoperta la parte o mettere capi di cotone completamente bianchi. Inoltre, dobbiamo cercare di evitare di metterci in condizione di sudare. Proprio questo punto si collega a quello di cui vogliamo parlare.

In pochi sanno questa cosa da fare assolutamente quando ci scottiamo al mare

È fondamentale bere molta acqua quando ci bruciamo e continuare a farlo anche nei giorni successivi. Sembra banale ma in realtà è importantissimo per due motivi. In primo luogo l’acqua ovviamente idrata anche la pelle e quindi di rende più freschi. In questo modo, insieme al doposole, aiuta a alleviare il dolore. Ma ancora più importante è che con le ustioni rischiamo una grandissima perdita di acqua dalla cute. Questo perché si altera uno strato impermeabile dell’epidermide che impedisce l’eccessiva perdita di acqua dalla cute. Questi meccanismi sono spiegati approfonditamente nel libro Guyton e Hall-Fisiologia medica. Quindi in base all’entità della scottatura rischiamo di disidratarci. È importante quindi bere molta acqua finché la bruciatura non sia passata.