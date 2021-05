Nell’ultimo periodo ci siamo abituati ad indossare le mascherine. Che siano chirurgiche o FFP2, sono diventate l’accessorio più utilizzato di questo ultimo anno.

Ci ricordiamo sempre di portarla con noi e quando usciamo di casa senza prenderla, torniamo subito indietro a recuperarla.

Quando poi dobbiamo buttarla, cerchiamo il cestino più vicino per non disperderla nell’ambiente.

Dobbiamo quindi sapere che è fondamentale staccare o tagliare gli elastici della mascherina prima di buttarla.

Grazie a questo articolo scopriremo il perché.

In pochi sanno quanto sia pericoloso lasciare attaccati gli elastici alle nostre mascherine e cosa fare per evitare questo problema

La mascherina fa ormai parte della nostra quotidianità e ci protegge. Utilizzandola correttamente stiamo lentamente tornando alla normalità.

Quello a cui nessuno pensa è che c’è un impatto ambientale non indifferente. Infatti, questi dispositivi stanno colpendo sempre di più i nostri adorati animali. Che siano volatili o animali a quattro zampe, sempre più spesso ci capita di avvistarne qualcuno avvinghiato ad una mascherina.

Continuamente in cerca di cibo, rimangono impigliati negli elastici delle nostre mascherine senza riuscire più a liberarsene. Così, sempre più spesso, leggiamo notizie che parlano di animali morti proprio a causa di queste mascherine.

Alcuni animali, addirittura, trovano la loro fine ingerendone dei pezzi o restandone soffocati.

In pochi sanno quanto sia pericoloso lasciare attaccati gli elastici alle nostre mascherine e cosa fare per evitare questo problema.

Infatti, ci basterà utilizzare delle forbici o la forza delle nostre mani per staccare gli elastici che normalmente ci avvolgiamo alle orecchie.

Una volta fatta questa azione, tanto semplice quanto importante, le nostre mascherine saranno finalmente innocue. A questo punto potremo buttarle nell’apposito contenitore dell’immondizia in tutta serenità.

Altro pratico consiglio per agire al meglio

Stiamo per buttare la nostra mascherina ma non riusciamo a tagliare o staccare gli elastici. Come possiamo fare? In mancanza di forbici, potremo semplicemente richiuderla su sé stessa. Andremo poi a legare le estremità degli elastici tra loro. Così facendo formeremo una sorta di pacchettino richiuso.

In alternativa potremo fare un nodo a ciascun elastico così da rendere impossibile l’incastro di qualsiasi oggetto al loro interno.

Adesso che sappiamo come comportarci, ci impegneremo per agire responsabilmente.

