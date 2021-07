Molti non conoscono gli effetti collaterali di un antibiotico. Questo può provocare alcune brutte sorprese come macchie improvvise sulla pelle difficili da eliminare. Questo accade perché mentre si prende un antibiotico l’esposizione al sole provoca una reazione di risposta sulla pelle.

Quando il sole è nemico

Il sole potrebbe diventare nemico durante una cura antibiotica. In questo caso sarebbe preferibile che le persone fossero informate di questo effetto collaterale di alcuni antibiotici. L’esposizione al sole nei giorni in cui si assumono alcuni antibiotici non è una buona cosa. Infatti, molti di noi non sanno tutto questo. Almeno una volta nella vita si è fatto l’errore di andare in spiaggia tranquillamente con la brutta sorpresa di ritrovarci poi macchie antiestetiche sul viso. Che in seguito per anni si è cercato di mandare via senza successo. Il problema è che poi puntualmente ogni estate la si ritrova lì presente al solito posto a ricordarci l’errore che abbiamo commesso. Infatti, in pochi sanno quali sono le situazioni non adatte per esporsi al sole.

Effetti collaterali

Sembrerebbe che alcuni antibiotici, in concomitanza con l’esposizione al sole, provochino una sorta di mutazione del farmaco che a volte si presenta come un’irritazione cutanea. Questa reazione si tramuta in macchie solari. In alcuni casi è anche possibile che ci sia una reazione diversa con conseguente orticaria.

Possibili Rimedi

Le macchie solari possono rimanere anni. Se si è infastiditi di vederle apparire ogni estate ci si deve rivolgere ad un dermatologo. Il medico ci aiuterà a capire se con un trattamento di laserterapia o con altri trattamenti mirati si può tentare di farle sparire. Ovviamente in questo articolo ci soffermiamo a parlare di quelle macchie che sono arrivate per effetto dell’assunzione di un antibiotico e successiva esposizione al sole. Per tutte le altre è compito del dermatologo scoprirne la causa.

È perciò altamente sconsigliato esporsi al sole in determinate occasioni. Se perciò si sta effettuando una cura antibiotica bisognerà aspettare almeno cinque giorni prima dell’esposizione. Eviteremo così di combattere negli anni successivi con macchie antiestetiche molto difficili da eliminare.