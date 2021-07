Durante questo periodo dell’anno, molti di noi hanno ancora la pelle bianca e con le prime esposizioni al sole è importante proteggere la nostra pelle.

Bisogna sapere che il sole dona al nostro organismo notevoli benefici, tra cui l’attivazione della produzione di vitamina D ma è importante evitare le scottature.

Con l’estate arriva anche l’irrefrenabile voglia di mostrare l’abbronzatura perfetta ottenuta con tanto sacrificio, quale occasione migliore?

In pochi sanno qual è il trucco perfetto per far risaltare la nostra abbronzatura

Per dare luminosità alla pelle del viso dovremo mischiare un illuminante in crema con la crema idratante. Oppure con il fondotinta che usiamo solitamente, a patto che abbia comunque effetto idratante.

Procediamo utilizzando una terra abbronzante un po’ più scura della nostra pelle abbronzata, per far risaltare l’illuminante.

Ideali per questo periodo, sono gli ombretti colorati dalle tonalità sature o glitterate, da posizionare sulla palpebra mobile e fissa per un effetto sensazionale.

Possiamo scegliere a nostro piacimento di utilizzare eyeliner o matite per gli occhi, scegliendo dei colori che facciano contrasto col colore degli occhi.

Ovviamente, concludiamo il trucco per gli occhi con il mascara, fondamentale per esaltare il nostro sguardo.

Per le nostre labbra possiamo scegliere varie tonalità, provando anche ad osare con il rosso, il viola o il fucsia, a seconda delle nostre preferenze.

Per far risaltare le altre parti del corpo che saranno scoperte per il caldo di questo periodo, utilizziamo dell’olio corpo che idrati e dia luminosità.

In alternativa, per rendere l’abbronzatura ancora più dorata, applichiamo un illuminante in stick nei punti strategici, come gambe, braccia, spalle e décolleté.

Ulteriori consigli

Spesso lo sottovalutiamo ma lo smalto è molto importante, tanto quanto il colore dei vestiti, per esaltare quello della pelle: optiamo colori vivaci e colorati.

Per chi non osasse tonalità così forti, sono perfette anche quelle nude, più classiche e adatte alla quotidianità lavorativa.