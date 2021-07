Ogni quanto dovremmo lavare i nostri vestiti? Diciamoci la verità. Chissà quante volte, soprattutto in questo periodo, ci saremo posti questa domanda.

I nostri indumenti sono sicuramente zeppi di germi e batteri. Durante il giorno, infatti, ci sediamo su panchine, sedili dei pullman, sedie in ufficio, ecc. Tornati a casa poi ci viene il dubbio se lavarli o poterli riutilizzare.

L’emergenza Covid ha sicuramente ampliato queste nostre preoccupazioni.

Oggi con il Team di ProiezionidiBorsa cercheremo di risolvere alcuni dubbi al riguardo.

In pochi sanno ogni quanto dovremmo lavare i nostri vestiti per liberarli da germi e batteri

Facciamo subito una premessa. Germi e batteri, come sugli oggetti, si depositano anche sui nostri vestiti.

Anche sui vestiti appena acquistati. Tanto che secondo il Dipartimento di microbiologia e immunologia della New York University, indossare ciò che si compra senza prima un lavaggio anche breve in lavatrice, è una pessima abitudine.

Figuriamoci quindi per quelli usati durante il giorno. Pertanto, sembra scontato dire che vanno lavati!

Ma ovviamente ci si chiede la frequenza del lavaggio quale deve essere. Ebbene in pochi sanno ogni quanto dovremmo lavare i nostri vestiti per liberarli da germi e batteri.

Vediamo allora dopo quanti utilizzi li dobbiamo lavare

La preoccupazione di chiedersi ogni quanto lavare i nostri vestiti l’avremmo dovuta avere da sempre. Non solo in tempo di pandemia.

Perché se sono zeppi di germi quelli nuovi, figuriamoci i vestiti che andiamo ad utilizzare durante il giorno.

Ovviamente la resistenza dei germi e batteri dipende dalla tipologia di tessuto e dalla resistenza del microorganismo.

Ad esempio, se prendiamo in considerazione il Covid, c’è da dire che gli indumenti più a rischio sono quelli che vengono maggiormente contaminati. Ossia quelli più esposti alle goccioline emesse da naso e bocca. Quindi ad esempio le camicie.

La regola generale, indipendentemente dalla pandemia in corso, è di prestare particolare attenzione agli indumenti che vengono a contatto con il corpo. Questo sia per le malattie trasmesse per via aerea sia per quelle a trasmissione oro-fecale.

Sarebbe quindi preferibile lavarli dopo ogni utilizzo.

Anzi, per gli indumenti a contatto con il nostro corpo, sarebbe opportuno aggiungere al comune detersivo anche un prodotto igienizzante, come ad esempio il napisan.

Ovviamente il discorso cambia per gli indumenti non a contatto con la nostra pelle.

Come ad esempio giubbini o cappotti. Ovvio che questi non vanno lavati spesso!

