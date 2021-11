Nel bilancio familiare, il costo dell’assicurazione rappresenta una spesa annuale consistente. Negli ultimi anni, poi, si è assistito ad aumenti vertiginosi, che hanno davvero pesato tantissimo sul ménage familiare. Tuttavia, dal noto portale che confronta offerte di vario tipo arrivano buone notizie, in quanto sembra che i prezzi delle polizze siano in calo. Infatti, nel mese di settembre, il premio medio per una polizza assicurativa è stato di 345,30 euro. Ciò, con un calo dell’1,9% rispetto dal mese di agosto, in cui il costo medio era pari a euro 352. Quindi, questo sarebbe un momento favorevole per acquistare la RCA. Tuttavia, solo in pochi sanno dove poter risparmiare sui costi dell’assicurazione auto ma ecco tutte le informazioni utili. Anzitutto, dobbiamo rilevare che ci sono delle differenze tra Regioni italiane.

Altre Regioni con calo dei prezzi della polizza RCA

Anzitutto, abbiamo la Basilicata, in cui c’è stato un calo dei prezzi del 9%. A seguire, ci sono: Umbria, Liguria e Molise, con una riduzione rispettivamente del 6,8%, 5,7% e 4,4%. In Veneto, Campania e il Piemonte, invece, la variazione è stata inferiore, aggirandosi tra lo 0,5 % e l’1,5 %. Tuttavia, non mancano Regioni in cui i prezzi della polizza assicurativa sono saliti. Stiamo parlando della Valle D’Aosta, del Friuli-Venezia Giulia, della Puglia e della Sardegna. Qui i prezzi sono aumentati, rispettivamente, del 9,4%, 1,7%, 1,5% e 0,3%. Tuttavia, anche qui, nonostante l’aumento, in confronto alle altre Regioni, si è registrato un calo rispetto allo scorso anno.

In pochi sanno dove poter risparmiare sui costi dell’assicurazione auto ma ecco tutte le informazioni utili

Veniamo adesso all’argomento più interessante, che è: come risparmiare. In primo luogo, occorre evitare di fare incidenti ed ereditare la classe di merito dei propri genitori. Inoltre, ci sono altre tecniche che possiamo seguire per risparmiare sulla polizza assicurativa. La più efficace è quella consistente nella comparazione tra le varie offerte derivanti dalle compagnie. Questo meccanismo ha, in realtà, costretto alcune società a ridurre i prezzi per essere più concorrenziali. Sicché, le comparazioni si possono fare comodamente da casa, online, consultando uno dei portali disponibili dove si possono trovare tutte le informazioni su come risparmiare anche su gas e luce, sui mutui, ecc. In definitiva, se si dedica un po’ di tempo al risparmio e si seguono i consigli indicati, si riescono a spuntare delle offerte davvero convenienti.