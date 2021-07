Nelle sere d’estate capita che se alziamo gli occhi al cielo notiamo dei corpi illuminati fluttuanti. Nell’ultimo periodo ci siamo abituati a vederli e molti di noi li avranno acquistati e utilizzati sicuramente. Ci stiamo riferendo alle laterne cinesi.

Questo oggetto che colora il cielo stellato può essere utilizzato per celebrare compleanni, feste di laurea, matrimoni o promesse d’amore. Tutto ciò che può essere festeggiato o ricordato. Questo accessorio ha origini orientali che pian piano ha preso largo anche in Occidente. Spesso ci si è chiesti come poterlo costruire da soli.

In questo articolo indichiamo come creare una propria lanterna passo dopo passo.

In pochi sanno costruire questo bellissimo oggetto che vediamo volare spesso in cielo

Per costruire una lanterna cinese oltre agli oggetti abbiamo bisogno di tempo, pazienza e precisione. Procuriamoci dunque:

a) carta assorbente;

b) uno spray ignifugo;

c) colla, rigorosamente non infiammabile;

d) tessuto di circa 10 cm;

e) 2 fili da fiorista di circa 60 cm;

f) cera q.b. ;

g) carta di alluminio q.b.;

Per il supporto della lanterna:

1) due cannucce;

2) nastro adesivo ignifugo.

Procedimento

Per farlo iniziamo con il creare il pallone della nostra lanterna, stendiamo 20 pezzi di carta assorbente che utilizziamo in cucina. Fatto questo spruzziamo poi lo spray ignifugo e una volta asciutti incolliamoli con la colla, rigorosamente non infiammabile. In questa fase cerchiamo di creare la forma della lanterna lasciando la base libera.

Prendiamo il tessuto e facciamo un nodo così da creare lo stoppino, in mezzo al nodo posizioniamo i due fili da fiorista. Ciò che dobbiamo fare è avvolgerli per bene attorno al nodo.

Alla fine dovremmo ottenere quattro lembi finali che devono essere lunghi circa 25 cm così da raggiungere la struttura in bambù della lanterna.

Adesso prendiamo il nodo e mettiamolo dentro la cera precedentemente riscaldata e lasciamo a mollo in acqua per circa 10 minuti. Non appena la cera sarà fredda e asciutta avvolgiamola in un foglio di allumino e copriamo anche i 4 fili.

Per il supporto della lanterna

Costruita la lanterna dedichiamoci adesso alla costruzione del suo supporto. Basterà avere due cannucce di plastica e unirle formando un cerchio, per fissarle utilizziamo il nastro ignifugo. Questa sarà la base della lanterna.

Adesso uniamo i fili di alluminio che pendono dallo stoppino e fissiamolo alla struttura creata dalle cannucce. I fili devono dividere in quattro parti uguali il cerchio e la candela va posta al centro della struttura.

Per finire incolliamo il palloncino creato all’inizio alla struttura di plastica con la colla ignifuga. La nostra lanterna cinese è pronta per essere utilizzata.