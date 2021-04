Medici, istruttori di fitness, allenatori e maestri di danza sono tutti d’accordo su una cosa: bisogna sollevare le gambe contro il muro. Sicuramente le nostre gambe possono risentire del peso di una giornata o di una vita molto sedentaria a causa del lavoro.

Ma perché farlo? Noi della Redazione vi spiegheremo perché in pochi sanno cosa si cela dietro questa comune usanza che riguarda le gambe.

Una posizione semplice per combattere lo stress

A volte non sono necessari notevoli sforzi per poter aiutare il nostro corpo e sentirsi meglio. Infatti, anche chi conduce una routine di lavoro fitta di impegni e non ha tempo per poter correre in palestra, potrà compiere questo semplice movimento.

Più che un esercizio è una semplice tecnica: basterà sollevare le gambe contro il muro per venti minuti. Le braccia saranno distese e rilassate.

Non si può definire esercizio poiché non si compie nessuno sforzo fisico e non vi sarà alcuna tensione muscolare.

In questo modo la prima sensazione che si avvertirà è calma. Si percepirà maggiore tranquillità e questo sarà dovuto ad una maggiore circolazione del sangue verso il tronco e la testa.

In un articolo precedente abbiamo visto come eseguire la tecnica in maniera corretta.

Ma a cosa serve veramente sollevare le gambe contro un muro?

Tenendo le gambe in alto per venti minuti al giorno si modificherà l’asse posturale e si permetterà il decongestionamento dei fluidi. In questo modo si avvertirà meno la sensazione di gonfiore ai polpacci e alle caviglie.

Inoltre, bisogna pensare allo sforzo che compie il cuore per far sì che il sangue raggiunga con forza tutte le nostre estremità. Molto spesso il ritorno venoso delle gambe non avviene nel modo corretto e ciò causa la formazione di vene varicose e cellulite. Di conseguenza, sollevare le gambe aiuterà anche in questo senso.

Ma non finisce qui. Infatti ci sono una serie di benefici che si otterranno attraverso questo semplice gesto.

Oltre a favorire un’adeguata ossigenazione cellulare, allevia la sensazione di affaticamento alle gambe. Migliora la digestione attraverso la posizione che sollecita l’addome e rilassa il sistema nervoso. Riduce la possibilità di formazione di un edema a gambe e piedi. Questa postura è consigliata soprattutto per le persone che soffrono di dolori articolari alle gambe.

Nel caso in cui si versi in uno stato di gravidanza o si sia sottoposti a cure mediche non bisogna però assumere questa posizione se prima non sia stato ascoltato il parere di uno specialista.

Una posizione dai mille benefici: ecco perché in pochi sanno cosa si cela dietro questa comune usanza che riguarda le gambe.