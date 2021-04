La crema al mascarpone è una delle più amate ricette dolci del nostro Paese. Questo perché è la base del tiramisù, re incontrastato dei dessert casalinghi e non solo.

Quante volte capita, però, che la crema al mascarpone si smonti e venga troppo liquida.

Ci sono molti motivi per cui ciò accade: la qualità e la temperatura del mascarpone, il modo di amalgamare le uova al mascarpone e gli utensili utilizzati.

Se si incorre in questo spiacevole problema, niente paura.

In pochi sanno come recuperare la crema al mascarpone facilmente in 5 minuti.

Non serve niente di che, basta un po’ di panna da montare e una frusta elettrica.

Come fare

Bisogna montare una buona quantità di panna.

Ad esempio, se la sfortunata crema si è fatta con un chilo di mascarpone, ci vorranno almeno due litri di panna.

Bisogna montarla più di quanto si farebbe normalmente, infatti deve diventare abbastanza compatta e soda.

A questo punto si deve versare a filo la crema al mascarpone liquida nella panna montata.

Versarla molto lentamente e amalgamare con delicatezza.

La percentuale di crema deve essere inferiore rispetto alla panna montata.

Quando si raggiunge la consistenza desiderata, bisogna fermarsi: una goccia di crema liquida in più e tutto si potrebbe smontare nuovamente.

Chiaramente il risultato è una crema al mascarpone molto più leggera, questo però è l’unico modo per salvarla.

Il prodotto finale sarà comunque molto gradevole.

Suggerimenti

Per evitare che la crema al mascarpone diventi liquida, bisogna accertarsi che il mascarpone sia di buona qualità. Inoltre, va scolato e va amalgamato ai tuorli sbattuti appena tolto dal frigo. Quando lo si mischia, si deve farlo a mano, senza l’utilizzo di fruste elettriche. Stessa cosa quando si amalgama il preparato agli albumi montati. Lo si deve fare rigorosamente a mano e molto delicatamente.

Gli albumi montati a neve si possono sostituire con la panna montata, ottenendo un risultato più denso.

Questo metodo funziona.

Provare per credere.