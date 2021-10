Stranamente non se ne parla tanto anche se si tratta di un frutto comunissimo, dalla consistenza perfetta per le ricette più dolci. Ha un caratteristico colore arancione e in Italia ne esistono diverse varietà. Stiamo parlando del caco. Un frutto speciale, diventato simbolo di pace perché, durante la Seconda Guerra Mondiale, resistette ai bombardamenti.

Da ottobre a dicembre i boschi, i prati e le pianure, offrono uno spettacolo mozzafiato. I cachi, col loro aspetto tondeggiante, la buccia d’un arancione vivacissimo e il picciolo che pare una corona, decorano i campi che è una bellezza. Ma il caco non è solo bello da vedere e purtroppo in pochi sanno come mangiare questo frutto magico che sembrerebbe anche aiutare cuore e intestino.

Una bontà per tutti: il pancake ai cachi

In questo periodo, soprattutto nelle regioni come l’Emilia Romagna o la Campania, le cassette di cachi invadono le case. Nonni, parenti, amici con l’orto, nessuno sa come liberarsi del frutto di questa pianta che, pur molto apprezzata, è troppo prolifera. In uno dei precedenti articoli abbiamo spiegato come risparmiare più del 50% sulla spesa alimentare, oggi, invece, vi diamo un buon consiglio per evitare lo spreco di questo frutto eccezionale.

Strano a dirsi ma in pochissimi sanno che il caco, oltre a essere consumato da solo, tagliato a metà e svuotato col cucchiaino, è perfetto per tantissime ricette dolci. Il pancake è una di queste e, come se non bastasse, è pure light. Il caco, infatti, è altamente zuccherino, per preparare i pancake col caco non ci sarà bisogno di aggiungere zucchero o dolcificanti.

Ecco come preparare questa bomba di energia: 1 uovo, la polpa di 2 cachi morbidi, 80 gr di farina 00, 70 di latte intero, 20 gr di burro, 1 bustina di lievito per dolci, un pizzico di sale. Per prima cosa ridurre i cachi a una purea con mixer o minipimer. Poi, in un secondo momento, sbattere le uova, aggiungere la purea, la farina setacciata, un pizzico di sale, latte a filo e lievito. Lasciar riposare per 10-15 minuti. Infine riscaldare una padella antiaderente e procedere con la cottura, se possibile aiutandoci con una paletta. I pancake sono tipici della colazione americana ma perfetti nella loro versione italiana con i cachi.

Questo frutto succulento, oltre a tornare utile nelle preparazioni più gustose, possiede numerose proprietà che sembrano renderlo un vero toccasana per cuore e intestino. In “Più giovani e più belli con questa ricetta stagionale che potrebbe ridurre l’appetito e combattere l’invecchiamento” abbiamo scritto di pinoli, oggi sappiamo che il caco non è da meno.

È una straordinaria fonte di fibre e potrebbe addirittura avere un’azione protettiva sulle cellule, proteggerle da invecchiamento e malattie. Gli studi dimostrano come il caco possa aver proprietà anti-infettive, antinfiammatorie e antiemorragiche.

C’è da dire che, se l’Italia è la terra dei cachi, non possiamo che dirci fortunati e imparare subito a cucinarli. Perché, strano a dirsi, ma in pochi sanno come mangiarlo questo frutto magico che sembrerebbe la soluzione per cuore e intestino.