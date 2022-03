Molte persone non amano cucinare. Spesso il motivo è la difficoltà che ci sta dietro. Però non sempre si tratta effettivamente di essa, ma solo della poca cura che ci si vuole mettere. Così, in pochi sanno come evitare questi comuni errori. Per questo oggi spieghiamo come non sbagliare, soprattutto quando si tratta di dessert. Scopriamo dunque insieme quali sono i trucchi delle nonne per salvare in corner i dolci che prepariamo.

Un piccolo vademecum per la preparazione dei dolci e dei prodotti da forno

Quando si decide di portare in tavola un dessert lo si fa per diffondere l’allegria fra i commensali. Bisogna dunque tenere a mente questo motivo e non farsi prendere dalla fretta. Infatti, la maggior parte degli errori è dettata sicuramente dall’impazienza e dal non volere attendere i tempi fisiologici che ogni operazione di pasticceria richiede. Lo stesso vale per le quantità. È necessario infatti utilizzare la bilancia. Andare ad occhio potrebbe portare a un disastro finale. In ultimo, è meglio utilizzare gli utensili che sono descritti in ricetta. Infatti, sono oggetti specialistici e il loro compito è di svolgere una precisa funzione e non possono essere sostituiti tanto facilmente. Vediamo però nel dettaglio cosa possiamo fare per migliorare le nostre capacità culinarie.

In pochi sanno come evitare questi comuni errori in cucina che ci dovrebbero far buttare via tutti gli impasti che prepariamo

Prima di tutto partiamo dall’impasto, che in alcuni casi deve lievitare per un preciso lasso di tempo. In questo caso è anche bene prestare attenzione a dove si compie questa operazione. Molti lasciano i panetti a riposare in una ciotola qualsiasi, spesso in vetro o in plastica. Per ottenere un effetto più mirato, però, è meglio usare il legno. Questo vale anche nella preparazione di pane e focacce. Invece un passaggio fondamentale consiste nel montare le uova a neve ferma.

Per farlo al meglio è necessario mettere il contenitore in cui lo si intende fare in freezer. Poi con le fruste pulite e asciutte è meglio ruotare sempre in una sola direzione e aggiungere un pizzico di sale. Fare diversamente potrebbe portare a rovinare l’intera ricetta. Infine, quando una torta è pronta e deve essere rimossa dal suo stampo, per evitare di romperla è meglio procedere appoggiando un panno umido sotto la tortiera. In questo modo riuscirà a staccarsi più agevolmente.

