In pochi sanno come essiccare e conservare le erbe aromatiche ad agosto

L’estate è sinonimo di piatti semplici e freschi: utilizzando pochi ma profumati ingredienti, potremo dare un sapore unico ed inconfondibile alle nostre pietanze.

Non rinunciamo alle erbe aromatiche, protagoniste della cucina mediterranea, preziose alleate per insaporire in modo naturale, senza neanche eccedere con sale e condimenti.

Inoltre, sono ricche di proprietà terapeutiche utilizzate fin dall’antichità, per esempio i romani somministravano del prezzemolo ai gladiatori prima della lotta per dargli energia.

Questo è il periodo adatto per essiccare le erbe aromatiche poiché è proprio la stagione più calda che ci consente di raccoglierle e conservarle.

Oramai, infatti, siamo praticamente alla conclusione del loro ciclo vegetativo, per cui è necessario raccoglierle.

Bisogna utilizzare delle forbici e dei contenitori appositi, per conservarli al meglio e averli disponibili nei mesi più freddi.

Ad eccezione del timo, dell’origano, della maggiorana e della lavanda, che vanno raccolte in piena fioritura, le altre erbe aromatiche vanno raccolte prima che ciò avvenga.

Inoltre, si potrebbe pensare che si possano congelare tutte le aromatiche ma quelle più adatte sono: melissa, prezzemolo, timo ed erba cipollina.

Una volta lavate ed asciugate con uno strofinaccio, procediamo eliminando le parti annerite per poi tritarle finemente, così conserveranno il loro sapore.

Conserviamole appositi sacchetti per il freezer e mettiamole a surgelare.

Per quanto riguarda l’alloro, raccogliamone le foglie e lasciamole ad essiccare in una zona ventilata ma all’ombra.

Dopo essiccate, si devono conservare in barattoli di vetro, facendo attenzione che siano ben chiusi.

L’origano è senza dubbio l’erba aromatica più consumata, proprio in questo periodo, all’incirca i primi d’agosto, procediamo tagliando la pianta a circa 15 cm da terra.

Una volta tagliati i rami, si raggruppano in mazzetti e lasciati essiccare all’ombra.

In pochi sanno come essiccare e conservare le erbe aromatiche ad agosto, bisogna approfittarne in questo periodo per averle sempre disponibili.

Non tutti sanno che per far crescere con successo le nostre piante è fondamentale che siano piantate in vasi di terracotta.

Questa, infatti, è un materiale traspirante che permette l’asciugatura veloce del substrato, favorendo la loro crescita in salute.