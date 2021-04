Molti ormai hanno in casa un’animale da compagnia, come ben sappiamo, i più diffusi sono i cani e i gatti. Per chi ama trascorrere la propria vita all’esterno delle mura domestiche e fare lunghe passeggiate, la scelta ricadrà inevitabilmente su un cane. È sicuramente la compagnia più adatta per andare al parco, per svolgere attività fisica e tanto altro.

È definito il miglior amico dell’uomo, perché con il suo sguardo riesce a trasmettere empatia e amore. Infatti, non è inusuale sentir dire a chi possiede un cane, che questo sia in grado di capire determinati stati d’animo, in particolare la tristezza. Avere un cane può essere un salvavita, prendersi cura di lui può distrarci dalle preoccupazioni quotidiane grazie a qualche uscita in più.

Ma non tutti riescono a prendersi cura del proprio amico a quattro zampe come dovrebbero. Questo può far insorgere insofferenza e incomprensioni tra il cane e il suo amico umano.

In pochi sanno come e dove accarezzare il cane per renderlo felice e dargli le giuste coccole.

Dietro le orecchie

Come le persone, ogni cane è un cane a sé, quindi definire i punti dove tutti loro amano essere accarezzati è quasi impossibile. Possiamo cercare di definire quali sono i punti preferiti per la maggior parte di loro. In realtà, solo osservando il proprio cane si potrà definire quali sono i punti che preferisce. Molti cani adorano essere coccolati dietro le orecchie, grazie a quest’atto il nostro cane si rilasserà e si sentirà più calmo. Quindi dedichiamo almeno qualche minuto al giorno per massaggiare questa zona del loro corpo.

Petto e pancia

Alcuni lo sanno già, tra gli altri punti molto graditi dai nostri amici a quattro zampe ci sono il petto e la pancia. Questi due punti sicuramente sono molto delicati, quindi quando coccoliamo il cane, facciamolo con delicatezza. Suggeriamo di accarezzarlo sulla pancia preferibilmente quando il cane è a terra, e si mette spontaneamente con il ventre all’aria. Questa posizione indica che il cane si fida completamente del suo amico umano ed è pronto a ricevere affetto.

