Saper eseguire riparazioni in casa è importante per risparmiare tempo e denaro. Ma perché no, anche per avere delle piccole soddisfazioni personali. Essere autonomi rispetto a certe mansioni, è gratificante. Chi ha la fortuna di aver avuto vicino le nonne ha sicuramente appreso trucchetti e rimedi per qualsiasi situazione. Per altri la cosa è un po’ meno semplice, magari ci si affida a tutorial.

Uno dei lavoretti che capita di dover fare più frequentemente è attaccare un bottone. Sembra semplicissimo eppure il più delle volte il risultato non ci soddisfa. Il bottone è troppo lento, col rischio che si stacchi subito, oppure troppo teso e facciamo fatica a infilarlo nell’asola.

Se poi dobbiamo fare un lavoro più complesso che richiede di doverne attaccare più di uno, abbiamo bisogno che siano tutti uguali. Esiste un trucco geniale che ci insegnano le sarte professioniste per svolgere questo lavoro nel migliore dei modi.

In pochi sanno come cucire un bottone alla perfezione utilizzando questo semplicissimo strumento

Per fare questo lavoro bene abbiamo bisogno di uno stuzzicadenti. Ago, filo e il bottone da attaccare. Una volta individuato il punto esatto in cui attaccarlo, posizioniamoci sopra lo stuzzicadenti. Il suo spessore ci fornirà la misura giusta per attaccare il bottone. Ovvero la distanza esatta fra tessuto e bottone stesso, quella perfetta per far sì che la cucitura non sia né troppo lenta né troppo stretta. Si infilerà perfettamente nell’asola.

Procedimento

Appoggeremo il bottone sopra lo stuzzicadenti e cominceremo a cucire. Dentro e fuori da ogni foro in ordine. Dopo un sufficiente numero di passaggi si potrà rimuovere lo stecchino. Per affrancare il filo sul rovescio del tessuto basterà effettuare un paio di giri sotto i fili stessi e tagliare. Avremo eseguito un lavoro preciso e soprattutto identico per tutti i bottoni che dovremo riattaccare. A parte le nostre nonne e le sarte professioniste, in pochi sanno come cucire un bottone alla perfezione utilizzando questo semplicissimo strumento che tutti abbiamo in casa.