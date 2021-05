La rucola è un’alternativa gustosa e sfiziosa alla solita lattuga. Rende le nostre insalate più digeribili, grazie alle sue tante proprietà. È ricca di vitamine ed è utilissima per controllare il peso. Ha proprietà diuretiche e rinforza le funzioni metaboliche del fegato. Ne esistono di due tipi, la selvatica e la coltivata. Entrambe le varietà si possono tranquillamente piantare in vaso o nell’orto. Per avere una scorta infinita di questa fantastica verdura.

In pochi sanno come coltivare la rucola in vaso e renderla rigogliosa e pronta da consumare in pochissimo tempo

Entrambe le varietà di rucola crescono piantando i semi. Sono facilmente reperibili in qualsiasi negozio specializzato o online. Si adattano a ogni tipo di terreno ed è davvero facile farle crescere in poco tempo. Il periodo di semina di solito è tra marzo e settembre. Ovviamente è più complicato farla crescere d’inverno, a causa delle basse temperature.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Come coltivarla e quanto tempo dopo si può raccogliere?

Basterà procurarci un vaso di medie dimensioni. L’unico accorgimento è non seminarla troppo fitta. Basterà lasciare qualche centimetro in più tra le piante. Così quando andremo ad innaffiare, non bagneremo anche le foglie. Rischiando di farle marcire. Se si semina nell’orto, lasciamo almeno 5 centimetri di distanza tra ogni piantina. E almeno 20 centimetri tra ogni fila. Dopo avere piantato i semi, passiamo all’irrigazione. Basterà innaffiarle con regolarità, soprattutto d’estate. Ma senza esagerare con tanta acqua. Spesso e poca, l’importante è che il terreno sia sempre umido.

Ora siamo pronti a raccoglierle. In genere la lunghezza massima è di 10/15 centimetri. Si possono tranquillamente raccogliere già a 7 centimetri, saranno più tenere. Il bello di questa pianta è che ha un ciclo molto veloce. Dopo una settimana, già inizieranno a spuntare le piantine. E dopo poco, entro un mese, le foglie sono pronte per essere raccolte!

Ecco, in pochi sanno come coltivare la rucola in vaso e renderla rigogliosa e pronta da consumare in pochissimo tempo. Ora non ci resta che sbizzarrirci usandole per le nostre ricette preferite!