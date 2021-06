Il proprietario di una casa ha un formidabile strumento per avere dei soldi sfruttando il valore dell’immobile. Come? Vendendo la nuda proprietà. Vediamo cos’è brevemente la nuda proprietà e quali vantaggi si possono ricavare da questa particolare vendita.

La nuda proprietà altro non è che il valore dell’immobile decurtato del suo usufrutto. Chi possiede una casa ne può vendere la nuda proprietà, mantenendo il diritto di abitarla anche per tutta la vita (diritto di usufrutto). Chi compra la nuda proprietà acquisisce i diritti di proprietà dell’immobile ma non può godere dell’uso del bene. Almeno fino alla scadenza del contratto di usufrutto.

Il più grande vantaggio di chi vende la nuda proprietà è quello di ottenere un capitale pari a una parte del valore dell’immobile. Ma continuando ad avere la possibilità di abitare, e volendo di affittare, l’immobile fino alla scadenza del contratto di usufrutto. Ma chi potrebbe decidere di approfittare della vendita della nuda proprietà? Per esempio chi avesse necessità di un capitale subito. Invece di vendere la casa, per poi dover cercare una nuova soluzione, potrebbe cedere la nuda proprietà. Comunque manterrebbe il diritto di rimanerci a vivere anche per tutta la vita.

In pochi sanno che si può vendere una casa incassare subito i soldi e continuare ad abitarla a vita senza pagare nulla

Proviamo a immaginare una coppia senza figli, che alla loro morte non hanno eredi diretti. Una volta deceduto anche il secondo coniuge rimasto in vita, la casa andrebbe a qualche parente di secondo grado, magari un cugino. Allora la soluzione potrebbe essere quella di vendere la nuda proprietà e di ottenere fin da subito parte del valore della casa. Con un contratto di usufrutto entrambi i coniugi si potrebbero mantenere la possibilità di viverci fino alla morte di entrambi. Eppure questa possibilità è scarsamente conosciuta. In pochi sanno che si può vendere una casa incassare subito i soldi e continuare ad abitarla a vita senza pagare nulla.

Attenzione. Il contratto di usufrutto offre anche un altro grande vantaggio, ovvero quello di potere affittare l’appartamento. Infatti chi ha l’usufrutto su un immobile può decidere di affittarlo ad un terzo. In questo caso è l’usufruttuario stesso che incassa i soldi della locazione, non il proprietario. Quindi vendendo la nuda proprietà, grazie a un contratto di usufrutto, ci si garantisce l’uso della casa. La si può abitare o dare in affitto.

I vantaggi dell’acquisto della nuda proprietà

A questo punto la domanda sorge spontanea. Perché acquistare una nuda proprietà se non la può utilizzare? Perché si acquista un immobile a un prezzo molto inferiore del valore di mercato. Chi acquista la nuda proprietà di un immobile fa un investimento che si rivaluta doppiamente nel tempo. Oggi questo tipo di vendita sta crescendo d’interesse. Anche grazie alle occasioni d’oro del mercato immobiliare che offre abitazioni a prezzi ribassati e mutui ai tassi più bassi dell’ultimo trentennio.