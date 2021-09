In questo periodo di cambio stagione, la pelle e i capelli stanno soffrendo come ogni anno. Infatti, capita a tutti di sentire la pelle più secca del solito, o di avere i capelli più fragili e crespi del normale. È normale, ma questo non significa che non si possa correre al più presto ai ripari con cure e trattamenti specifici.

Tra i vari oli dalle molte proprietà in ambito cosmetico, uno dei meno conosciuti è forse l’olio di nocciole. Questo portentoso prodotto naturale non fa bene solo alla pelle, ma anche ai capelli e continuando a leggere vedremo come.

In pochi sanno che quest’olio vegetale è un vero toccasana per pelle e capelli

L’olio di nocciole è un olio che si estrae da questi piccoli frutti, ricchissimo di proprietà e di principi attivi. Infatti, oltre ad essere tanto profumato, quest’olio si può impiegare sia in cucina che per la cura della persona.

Si tratta di un olio molto nutriente e delicato, perfetto per nutrire a fondo le pelli secche e sensibili. Inoltre, è indicato in presenza di smagliature, in gravidanza e persino per la cellulite. Infatti, l’olio di nocciole agisce con un effetto astringente che è perfetto per combattere questi inestetismi o per prevenirli durante la gravidanza. Inoltre, la presenza di antiossidanti rende quest’olio ottimo per contrastare l’invecchiamento.

Ma non solo, l’olio di nocciole è molto apprezzato anche in ambito culinario perché è ricco di acidi grassi monoinsaturi, omega 6 e omega 9. Infine, in quest’olio troviamo sali minerali come il calcio e il selenio, le vitamine E, B e vari antiossidanti.

Olio di nocciole

Come abbiamo visto, l’olio di nocciole contiene diversi principi attivi apprezzatissimi in cucina. Inoltre, in pochi sanno che quest’olio vegetale è un vero toccasana per pelle e capelli e per questo è un ingrediente molto apprezzato in cosmetica.

Per la pelle, quest’olio riesce a nutrire a fondo senza ungere, perché la presenza di grassi insaturi lo rende leggero e di facile assorbimento. Ecco perché è perfetto per chi soffre di pelle secca o per le pelli che mostrano i primi segni dell’età. Infine, dato il profumo delizioso, è perfetto anche da usare per i massaggi.

Invece, per i capelli, l’olio di nocciole è un ottimo alleato che permette di avere una chioma folta e lucente sempre. Infatti, trattando i capelli con qualche goccia di quest’olio sulle lunghezze, si proteggeranno i capelli da eventuali danni.

Per cui, è questo l’ingrediente speciale di molti prodotti per pelli secche e capelli sfibrati.