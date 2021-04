In cucina, alle volte, basta un piccolo momento di distrazione per poter combinare un disastro. Ad esempio, rovesciare la bottiglia piena d’olio sul pavimento. Secondo la superstizione popolare, l’olio rovesciato, preannuncia sfortuna e malasorte. Tralasciando le antiche credenze l’unica vera sfortuna, nel far cadere l’olio, è aver sprecato inutilmente un bene così prezioso e dover pulire il pavimento.

Il trucco della nonna per raccogliere l’olio

Prima di procedere nella pulizia, bisogna eliminare tutti i frammenti di vetro, facendo attenzione a non farsi male.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Mai cercare di tamponare l’olio solo con straccio e acqua. Si otterrà l’effetto contrario allargando la macchia.

In pochi sanno che questo semplice prodotto che abbiamo tutti in casa ci aiuta a raccogliere senza fatica e senza lasciare aloni l’olio caduto sul pavimento.

Per assorbire l’olio ci servirà solo la farina. Non c’è bisogno di strofinare. Basta spargere la farina sulla macchia e dopo qualche minuto i suoi granuli avranno assorbito tutto il liquido. Ora possiamo raccogliere la farina con una semplice scopa o con della carta assorbente.

Se in casa siamo sprovvisti di farina, possiamo usare il sale o il bicarbonato.

Dopo aver eliminato la farina, procediamo a sgrassare la parte del pavimento interessato con un goccio di detersivo per i piatti, acqua e aceto. Il pavimento sarà pulito e lucido. Se il pavimento risulta ancora opaco si può tamponare con un po’ di aceto.

Fare attenzione ai diversi tipi di pavimento

È importante sapere di quale materiale sia fatto il pavimento per poterlo curare al meglio ed evitare di rovinarlo. Per esempio, l’aceto non può essere usato sul marmo perché ne potrebbe corrodere la superficie. Prima di procedere sarebbe meglio farsi consigliare.

In pochi sanno che questo semplice prodotto che abbiamo tutti in casa ci aiuta a raccogliere senza fatica e senza lasciare aloni l’olio caduto sul pavimento.