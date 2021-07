Avere la salute vuol dire spesso mangiare bene. E la frutta, tra tutti gli ingredienti, è un alimento che ci fa molto bene. Noi di ProiezionidiBorsa non ci stancheremo mai di ripeterlo, come abbiamo fatto in questo articolo in cui raccontiamo i benefici di una preparazione. Oggi tuttavia parliamo di un frutto speciale. Infatti, in pochi sanno che questo frutto straordinario detox dell’estate depura l’organismo.

Bianca meglio che rossa

Non parliamo del colore della nostra tovaglia preferita ma naturalmente dell’uva. Ecco, il frutto in questione è proprio l’uva: bacche già sacre agli dei per i Greci e Romani. A Dioniso e Bacco si dedicavano templi, poesie, tragedie e pensieri.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Certo, si potrebbe obiettare che più che all’uva i Greci e i Romani facevano riferimento al vino. Tuttavia, l’uva è naturalmente la base naturale del vino.

L’uva è uno dei simboli della cultura mediterranea in generale, e italiana in particolare. Chiariamo subito un concetto: ogni acido d’uva contiene una notevole quantità di zucchero rispetto ad altri frutti. Tuttavia, sarebbe estremamente ingenuo per noi fermarci a questa, seppur vera, constatazione.

In pochi sanno che questo frutto straordinario detox dell’estate depura l’organismo

In particolare, l’uva è caratterizzata da una grandissima azione depurativa e detox. Infatti, è la forte presenza di antiossidanti che rende l’uva così importante per la nostra salute. Infatti, i benefici che provoca nel nostro organismo sono molteplici e duraturi. Fegato e intestino sono gli organi maggiormente toccati dalla sua azione benefica.

Il consumo

Ebbene, ora che abbiamo capito che ci fa davvero bene, come possiamo consumare l’uva bianca? Essenzialmente ci sono due modi per mangiarla cruda.

Il primo è semplicemente staccando acino dopo acino e mangiarla al naturale. Il secondo, per quelli che sono un po’ golosi, è naturalmente la macedonia. Possiamo associare l’uva a fragole e pesche, cosi da rendere una macedonia colorata e gustosissima.