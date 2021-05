Con l’arrivo dell’estate abbiamo voglia di vestiti freschi e facilmente abbinabili. Che ci diano un tono senza dover per forza acquistarne sempre di nuovi.

Nel nostro armadio abbiamo ormai tutti i grandi classici: t-shirt, canotte, shorts, vestitini estivi, ma siamo ormai stufe del solito abito estivo, vogliamo dare un tocco particolare al nostro look.

Vogliamo qualcosa di glamour ma anche casual, un capo unico dalle molteplici funzionalità.

Come possiamo essere alla moda con un semplice capo? Esiste davvero il capo adatto a qualsiasi occasione?

Scopriamolo insieme.

In pochi sanno che questo è l’abito adatto a tutte le fisicità e a cui non possiamo rinunciare per essere alla moda

Nelle tendenze della moda primavera/estate 2021 spopola un unico magnifico capo: l’abito chemisier.

Letteralmente “vestito camicia”, riprende totalmente le caratteristiche della più classica camicia, ma è decisamente più lungo per formare così un vestito. Elemento distintivo? La cintura in vita.

Questo abito si trova ormai nelle colorazioni più trend e in svariati materiali: basti pensare che è possibile trovarlo anche in sangallo, un tessuto bianco composto da cotone e seta.

Lo chemisier può ritrovarsi nella variante più casual, ovvero i classici abiti un po’ over da stringere in vita con la cintura, che variano dal bianco a colori simil chiari. Questi possono essere facilmente indossati con un sandalo basso o semplicemente con le sneakers. Non preoccupiamoci se alcuni modelli risulteranno un po’ corti. Indossiamoli insieme ad un paio di shorts, il risultato sarà pazzesco.

Esistono poi le versioni più sofisticate, quelle generalmente più lunghe, con le maniche più particolari o addirittura senza. I colori saranno più ricercati e varieranno dal beige chiaro fino al blu notte, per arrivare poi anche al rosso. Saranno ottimi per far risaltare la nostra abbronzatura e ci daranno un tocco elegante durante le nostre serate d’estate.

Ultimo ma non meno importante, è ovviamente il classico chemisier azzurro. Ricorda la classica camicia da uomo ma è comunque facilmente indossabile. Meglio ancora se scelto nella versione dalle inimitabili righe più o meno sottili. Con shorts e un paio di mocassini otterremo un look sofisticato mantenendo comodità e praticità.

Perché è adatto veramente a tutte?

Grandissimo punto a favore dell’abito chemisier è sicuramente il fatto di essere adatto a qualsiasi fisicità. Essendo, normalmente, di vestibilità over darà maggior importanza ad un corpo esile e non tenderà a segnare una corporatura importante.

Inoltre, è la degna alternativa per risultare sempre trendy, tutto l’anno. Ricordiamoci che potremo utilizzare lo chemisier anche d’inverno: con un paio di leggings e gli anfibi potremo subito ricreare un look di tendenza. Abbiniamolo con una borsa di qualche brand importante: saremo subito alla moda.

In pochi sanno che questo è l’abito adatto a tutte le fisicità ed a cui non possiamo rinunciare per essere alla moda. Ora che conosciamo tutte le sue caratteristiche, potremo indossarlo al meglio sicure di indossare un abito di successo.

