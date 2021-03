L’amore per il proprio cane è un sentimento stupendo che tutti dovrebbero provare, almeno una volta nella vita. Chiunque sia in possesso di un amico a quattro zampe conosce la fedeltà e la devozione che un quadrupede peloso può dare. Esistono moltissimi modi con cui si può interagire con i propri pets, tra questi il gioco è sicuramente il più appagante.

È stato scientificamente studiato che il gioco stimoli la curiosità e l’ingegno, doti molto importanti sia per l’animale che per il suo padrone. Le attività ludiche permettono di stimolare l’affiatamento e cementificare il rapporto uomo-animale. Divertirsi insieme al proprio animale, cucciolo o adulto che sia, può donare emozioni uniche e indelebili. Nonostante si tratti di un’attività di svago, è importantissimo prendere con estrema serietà il gioco.

Sebbene tutti si cimentino nel gioco col proprio animale, in pochi sanno che questi giochi comuni sono in realtà molto pericolosi per i cani.

Palline da tennis

Chi non ha mai utilizzato una pallina da tennis, per allietare un annoiato pomeriggio primaverile. Le dimensioni, nel corso degli anni, si sono conformate alle differenti dimensioni delle fauci delle principali razze canine. Purtroppo un’altra insidia si presenta, quando si tratta di questi oggetti sferici. Il materiale con cui vengono prodotte le palline da tennis è potenzialmente tossico per il tratto intestinale del nostro cane. Per preservare l’incolumità del nostro fedele amico è preferibile utilizzare giocattoli appositamente progettati e studiati. Optare per la scelta di oggetti realizzati “ad hoc”, permetterà di divertirsi in totale sicurezza.

Le pigne

Apparentemente innocue, le pigne si possono rivelare estremamente pericolose per i nostri amici a quattro zampe. La loro conformazione ovale è particolarmente deleteria per la cavità orale del nostro cane. Situazioni del genere sono più comuni di quanto si pensi. Prevenire il manifestarsi di queste spiacevoli eventi è il compito di chiunque possieda un cane.

