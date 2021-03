A chi non è capitato di dire “basta, da domani faccio la dieta”? A quel punto, solitamente, si inizia ad abbuffarsi di verdure di ogni tipo, eliminando cibi a caso, senza avere un preciso schema di azione.

Infatti, le diete fai-da-te sono, molto spesso, piene di errori. Le informazioni che popolano l’immenso mondo di internet sono talvolta confusionarie, contraddittorie.

In altri casi, semplicemente, le tecniche di dimagrimento che valgono per la maggior parte delle persone non sono efficaci per tutti. Ecco perché bisogna diffidare dalle diete casuali e improvvisate.

In generale, però, esistono dei falsi miti su alcuni cibi. In particolare, in pochi sanno che questi 5 cibi considerati dietetici, in realtà, fanno ingrassare.

Riempirsi di verdura non fa dimagrire

Mangiare solo verdure inizialmente farà sgonfiare, ma porterà gravi carenze nutrizionali. È sbagliato pensare di star bene mangiando solo verdure.

Un’alimentazione equilibrata e soprattutto sana ha bisogno di proteine, zuccheri e tanto altro. Inoltre mangiare solo verdure non sazia, anzi, farà avvertire un senso di fame che porterà facilmente a cadere in tentazione.

Quello che capita, solitamente in questi casi, è di mangiare qualche schifezza per compensare il calo di zuccheri, andando a vanificare tutta la fatica fatta prima.

Succhi di frutta

Spesso si pensa, sbagliando, che bere un succo di frutta sia l’equivalente di mangiarsi un frutto. Falsissimo.

I succhi di frutta sono pieni di zuccheri, che impatteranno sulla glicemia e sull’aumento di peso. Meglio prediligere una buona spremuta di arance fatta in casa.

Salsa di soia

La salsa di soia è utilizzata nelle cucine orientali ed è ormai diventata un alimento diffusissimo anche nella cucina italiana. Chi, però, pensa che la salsa di soia sia un condimento vegetale e, per questo, totalmente innocuo dal punto di vista dei valori nutrizionali, si sbaglia.

La salsa di soia contiene un alto contenuto di sale, alleato della ritenzione idrica e della cellulite. Attenzione, quindi, a dosare i condimenti in modo corretto.

I cereali

Mangiare i cereali fa sentire subito più magri. In realtà, questo dipende molto dal tipo di cereali che si decide di consumare. Sono da evitare i cereali raffinati o pieni di zucchero.

I cereali di questo tipo, infatti, non solo provocherebbero un picco glicemico e quindi un aumento di peso, ma darebbero anche un senso di sazietà falso. Il risultato è che, poco dopo, si avrebbe nuovamente fame e si finirebbe a fare altri spuntini utili solo ad ingrassare.

Yogurt

Non basta che lo yogurt sia bianco. L’unico yogurt che non fa ingrassare è quello naturale o probiotico. Ha solitamente un gusto acido e quindi deve piacere. È molto apprezzabile per i suoi valori nutritivi anche lo yogurt greco.

Ecco la lista degli ingredienti da consumare facendo molta attenzione: infatti, in pochi sanno che questi 5 cibi considerati dietetici in realtà fanno ingrassare.