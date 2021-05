Primavera ed estate sono le stagioni per eccellenza per dare il via alle grigliate. Basta qualche costina e salamella sulla griglia, una buona birra e qualche bibita, ed è subito festa.

Se poi ci aggiungiamo la buona compagnia degli amici e un po’ di musica, il gioco è presto fatto per trasformare una normalissima domenica in una giornata di puro divertimento!

Anche se può sembrare facile, la cottura alla griglia, tuttavia, non è poi così semplice per tutti. Uno dei più comuni problemi che solitamente ci si trova ad affrontare davanti al barbecue è la carne che si attacca alla griglia. In genere, quasi tutti, per ovviare a questo problema, siamo soliti fare 2 cose: ungere di olio la piastra e/o marinare la carne prima di cuocerla. Attenzione però. Perché in pochi sanno che questi 2 notissimi rimedi della nonna in realtà sono errori clamorosi da non fare quando si cucina alla griglia. Ed ora spiegheremo il motivo.

Ungere la piastra

Se ogni volta che cuciniamo, adiamo ad ungere la piastra con olio o burro, a lungo andare, la piastra stessa – specie se di materiale poroso come la ghisa o la pietra ollare – assorbirà questi condimenti. Ciò vuol dire che ad ogni utilizzo la superficie rilascerà gli aromi ormai assorbiti. Le nostre pietanze, che sia carne, ma anche pesce, verdure, pannocchie di mais, patate… verranno così contaminate e non le potremo gustare nel pieno del loro originario sapore.

Marinare

Un’altra cosa che in molti tendono a fare per non far attaccare la carne sulla griglia è quella di marinare bistecche e tranci di carne in una marinatura fatta con olio ed erbe aromatiche varie (alloro, pepe, rosmarino).

Anche questo sistema non è propriamente consigliato. Il sapore della marinatura va anzitutto ad alterare il gusto della materia prima, che magari è di tutto rispetto… Pensiamo ad esempio a delle succose fiorentine piuttosto che a delle costate o hamburger di pregiato Angus! In secondo luogo, soprattutto nel caso ci siano ospiti, meglio non rischiare perché non è detto che tutti apprezzino quella specifica aromatizzazione.

Non da ultimo, ci teniamo a ricordare che la carne unta nell’olio sarà più grassa e quindi meno sana.

Svelato che in pochi sanno che questi 2 notissimi rimedi della nonna in realtà sono errori clamorosi da non fare quando si cucina alla griglia. Per sapere come comportarsi, basta leggere un altro interessante articolo di ProiezionidiBorsa dove riportiamo utili consigli. Cliccare qui.