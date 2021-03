Il reflusso gastrico è un disturbo molto più comune di quello che si possa pensare.

Sottolineiamo che a seconda della sua frequenza, e soprattutto gravità, il fastidiosi può attenuare.

Solitamente è con il cambio di stagione che il reflusso può facilmente tornare a farsi sentire. E la nuova stagione è davvero alle porte.

Il disturbo è causato spesso e volentieri da un’alimentazione non corretta e dallo stress a cui siamo sottoposti quotidianamente.

Di rimedi, chi ne soffre, ne avrà provati tanti, ma in pochi sanno che questa incredibile pianta contrasta il bruciore di stomaco.

Stiamo parlando della malva. Possiamo facilmente trovarla un po’ dappertutto e raccoglierne foglie o fiori risulta un gioco da ragazzi. Inoltre si può utilizzarli sia freschi che essiccati.

La malva può essere reperita anche presso l’erboristeria di fiducia. E qui viene spesso consigliata come rimedio naturale appunto per le sue proprietà lenitive e antinfiammatorie.

E viene spesso impiegata per risolvere problemi intestinali proprio grazie al suo potere emolliente.

Ricorrendo alla malva, inoltre, è possibile preparare facilmente un infuso: il nostro stomaco ci ringrazierà.

A tal scopo basta procurarsi un cucchiaio di foglie e di fiori misti lasciati a bagno in una tazza d’acqua.

Versiamo i due ingredienti in un pentolino fin quando l’acqua bollirà.

Lasciamo, quindi, in infusione la nostra tisana per circa dieci minuti. E gustiamola ancora calda: sarà un vero toccasana.

Vediamo come fare in caso volessimo prepararne abbastanza per l’intera giornata e dovessimo trovarci fuori casa, magari per lavoro.

In questo caso si tratterà di lasciare in infusione le varie componenti della malva durante la notte.

Filtreremo il composto al mattino per poi versarlo in una brocca: ci sarà d’aiuto per tutta la giornata!

Per chi non lo sapesse è anche possibile preparare una gustosa insalata di malva.

Esattamente, proprio così, condita semplicemente con olio e aceto di mele è l’ideale per chi ha bruciore di stomaco.

Come dicevamo, in pochi sanno che questa infallibile spezia contrasta il bruciore di stomaco: vale la pena provare!