I pori dilatati sono un inestetismo della pelle molto comune sia tra le donne sia tra gli uomini. Un buon funzionamento dei pori è importante perché permette alla pelle di traspirare e di limitare l’accumulo di impurità. I pori dilatati favoriscono dunque la comparsa di brufoli e punti neri. Tuttavia, ci sono dei rimedi casalinghi che possiamo mettere in pratica per ovviare a questo problema. Infatti, in pochi sanno che per restringere i pori dilatati senza fatica bastano questi 3 semplici ingredienti naturali, scopriamoli insieme.

Perché i pori si dilatano?

Ovviamente ci sono delle cause che portano alla dilatazione dei pori. Questo problema, infatti, può derivare da un’esposizione prolungata al sole perché i raggi UV deteriorano il collagene della pelle. Inoltre, i raggi UV riducono l’elasticità della pelle e dei pori. Altre cause possono essere stress e squilibri ormonali che possono alterare la dilatazione dei pori e, infine, una scarsa igiene e detersione della pelle. Risolvere questo problema è possibile, ma in pochi sanno che per restringere i pori dilatati senza fatica bastano questi 3 semplici ingredienti naturali.

Ghiaccio

Il ghiaccio aiuta a distendere la pelle ed è in grado di ridurre così la dimensione dei pori dilatati. Per applicarlo in modo efficace, prendiamo un panno in cotone pulito all’interno del quale mettiamo 3 o 4 cubetti di ghiaccio. Applichiamolo direttamente sulla zona interessata per almeno 10 minuti e ripetiamo il procedimento almeno una volta al giorno.

Albume

Come già visto in questo articolo, l’albume d’uovo è molto efficace per rimuovere i punti neri. Quello che non tutti sanno è che questo ha anche effetti tonificanti e rassodanti della pelle e l’aiutano a restringere i pori. Per applicarlo è necessario montare gli albumi e spalmarli sul viso. Dopo averli lasciati in posa per circa 15 minuti, possiamo risciacquare con abbondante acqua fresca. Se ripetuto un paio di volte alla settimana, manterremo i pori sempre sani.

Yogurt naturale

L’acido lattico contenuto nello yogurt aiuta a riequilibrare il pH della pelle e a restringerne i pori. Esso protegge anche dalle aggressioni esterne ed è un efficace antibatterico. Per fare questa maschera, spalmiamo lo yogurt naturale su tutto il viso evitando il contorno occhi. Dopo averlo lasciato in posa per 20 minuti, lo rimuoviamo e sciacquiamo con acqua tiepida.

Consiglio

Abbiamo visto come contrastare i pori dilatati con semplici rimedi naturali. Tuttavia, se manteniamo la pelle idratata e pulita e la proteggiamo adeguatamente dal sole sarà tutto più semplice. La protezione solare è molto importante non solo per prevenire i pori dilatati, ma anche per contrastare macchie e tumori della pelle.