Tra le piante ornamentali più amate e più diffuse nei giardini e sui balconi degli italiani, un posto d’onore va sicuramente alla azalea. Si tratta infatti di una pianta che ci regala meravigliose fioriture. In base alla varietà prescelta possiamo ritrovarci con terrazze e giardini invasi da un tripudio di fiori rosa, bianchi, rossi o viola.

Succede spesso però, che in molti si ritrovino con azalee che perdono le foglie o i fiori. Chiaro segnale che la nostra pianta sta soffrendo. Occorre agire tempestivamente e mettere subito rimedio al problema.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

In generale, la mancanza di luce è la causa principale di un’azalea che non fiorisce. Bisogna quindi sicuramente agire per risolvere questa problematica, ma ci sono altri accorgimenti che possiamo mettere in atto.

Vediamo quindi come curare un’azalea come si deve.

In pochi sanno che per prolungare la fioritura di questa meravigliosa pianta basta mettere in pratica questi semplicissimi accorgimenti.

Terreno e concime

L’azalea è una pianta acidofila. Predilige pertanto i terreni con un pH compreso tra 5,5 e 6.

Per darle il giusto nutrimento e risolvere l’acidità del terreno, in estate dobbiamo usare un fertilizzante apposito per acidofile, meglio se in forma liquida da aggiungere all’acqua delle irrigazioni.

Può andar bene anche un concime specifico per gerani e orchidee. Assolutamente da evitare invece il classico concime universale ed anche quello per piante fiorite.

Annaffiatura con acqua acidificata

Soprattutto in estate, l’azalea vuole abbondante acqua. Il terreno non deve mai seccare ma deve sempre rimanere umido. Evitare l’acqua del rubinetto, soprattutto se viviamo in una zona con acqua molto dura. L’acqua calcarea, infatti, aumenta il pH del terreno e questo può causare problemi alle foglie, come la caduta o l’ingiallimento.

L’ideale sarebbe utilizzare l’acqua distillata raccolta dal condizionatore o acqua acidificata. Per acidificare l’acqua basta aggiungere 1 cucchiaio di aceto ogni 10 litri di acqua. Attendere 12 ore e poi procedere con la normale annaffiatura.

Concludiamo la nostra guida sul fatto che in pochi sanno che per prolungare la fioritura di questa meravigliosa pianta basta mettere in pratica questi semplicissimi accorgimenti con un ultimo consiglio.

Esposizione

È sempre bene coltivare le azalee in ambienti molto luminosi ma non a diretto contatto con i raggi del sole.

Collocate a mezz’ombra, o addirittura in ombra totale, le nostre azalee non avranno proprio la forza di produrre fiori. E nel caso già fosse in piena fioritura, l’azalea tenderà a sfiorire immediatamente.

Per gli appassionati di fiori, ecco un utile approfondimento: “Finalmente una pianta che richiede poche cure e che regala splendidi e coloratissimi fiori”.