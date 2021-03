Provare a fare il sapone in casa è una curiosità che sarà passato almeno una volta nella mente di tutti.

A pensarci sembra complicato ma la verità è un’altra. Come tutte le cose basta po’ di impegno e pazienza.

E in questo modo potremo risparmiare. Ma soprattutto essere certi che il nostro prodotto sarà naturale al 100%.

Senza contare che per chi ha allergie o pelli molto delicate, avere dei saponi naturali è senz’altro un beneficio.

In pochi sanno che per fare il sapone in casa bastano questi semplici ingredienti

Nel preparare un sapone fai-da-te potremo sbizzarrirci con gli aromi che più preferiamo.

Come in ogni campo e attività, basta non esagerare con le quantità.

Per prima cosa, è fondamentale prendere tutte le precauzioni del caso. Assicuriamoci, quindi, che tutti gli strumenti che utilizzeremo siano tenuti lontani dai bambini.

Muniamoci di occhiali protettivi, guanti, camice da lavoro e anche di un termometro. Quest’ultimo ci servirà per controllare la temperatura dell’acqua.

Gli ingredienti

Ci serviranno tre ingredienti:

a) 128 grammi di soda caustica;

b) 300 grammi d’acqua, se riusciamo preferiamo sempre quella distillata;

c) 1 kg di olio oliva.

La preparazione

Iniziamo a preparare il nostro sapone con il prendere una ciotola. Versiamo al suo interno, nell’acqua, molto lentamente, la soda caustica e misceliamo.

Una volta mescolato il tutto lasciamo il composto a raffreddare fino a che arrivi a una temperatura di circa 45-50 gradi.

Mettiamo, quindi, l’olio a scaldare finché raggiungerà i 60 gradi (controlliamo attraverso il termometro).

Aggiungiamo i due ingredienti nell’olio e giriamo il composto per qualche minuto per ottenere il processo di saponificazione.

Quando il composto avrà preso forma aggiungiamo i nostri aromi preferiti (che non siano sintetici) e versiamola in stampini di silicone.

Copriamo il tutto e deponiamoli in un luogo fresco e asciutto.

Attendiamo circa sei settimane prima di utilizzarli e via!

Come dicevamo, in pochi sanno che per fare il sapone in casa bastano questi semplici ingredienti. Tutti possono provare!