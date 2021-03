Il buon sonno è una componente fondamentale per vivere bene e per riuscire a portare a termine tutte le nostre attività quotidiane. Sul sonno influiscono molti e diversi fattori che vanno dall’alimentazione, allo stress fino agli oggetti che possediamo nelle nostre stanze da letto. Infatti, in pochi sanno che per dormire bene bisogna eliminare queste cose dalla camera da letto: scopriamo insieme quali sono.

No alle tecnologie

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista inglese Nature, gli apparecchi elettronici a luce blu come gli smartphone, il PC e il tablet influiscono negativamente sul nostro sonno. Pare infatti che la luce blu influisca sulla produzione di melatonina alterando il ciclo di sonno-veglia e invii al nostro cervello un messaggio errato rendendoci sempre attivi. Tra i dispositivi sconsigliati in camera da letto c’è anche la televisione. Uno studio condotto dalla National Sleep Foundation rileva che il 95% di coloro che vanno a dormire subito dopo aver guardato la TV riscontrino problemi a dormire bene. Pertanto, consigliamo di non tenere in camera dispositivi elettronici che possono alterare il nostro sonno e peggiorarne la qualità.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Documenti di lavoro

Può sembrare banale, ma per molti il lavoro può essere fonte di stress. Tenere scartoffie e documenti che hanno a che fare con il lavoro in bella vista nella nostra camera da letto può renderci più difficoltoso riposare e, di conseguenza, dormire bene. Così come è bene separare la vita privata dal lavoro, è anche bene, laddove possibile, separare l’ambiente di lavoro da quello adibito al relax e al riposo come dovrebbe essere la camera da letto.

Il disordine

La camera da letto dovrebbe essere il nostro porto sicuro, il luogo adibito al solo riposo e relax. Certamente, un ambiente pieno di oggetti e di disordine non favorisce il relax, né tantomeno concilia il sonno. Pertanto, consigliamo di tenere pochi oggetti in camera e che essa sia ordinata. In questo modo eviteremo che disordine e oggetti alla rinfusa possano distrarci dal nostro obiettivo principale: dormire e riposare bene.

In pochi sanno che per dormire bene bisogna eliminare queste cose dalla camera da letto. Dispositivi tecnologici, documenti o strumenti di lavoro e disordine sono i nemici del sonno.

Approfondimento

Cosa non deve mai mancare nella nostra camera da letto per dormire bene