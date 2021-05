Con l’alzarsi delle temperature e l’arrivo dell’estate che ormai è molto vicino dobbiamo riconsiderare alcune cose. In primis il modo in cui conserviamo il cibo, specialmente frutta e verdura. Se infatti fino a pochi giorni fa eravamo aiutati in questo dalle basse temperature, tra poco non sarà più così. Come molti sapranno il caldo risulta essere uno dei peggior nemici di alcuni alimenti quanto si tratta di conservazione. E per questo motivo è necessario conoscere, e quindi prendere, le giuste precauzioni. Non a caso tra pochissimo sveleremo perché in pochi sanno che per conservare le carote a lungo e saporite non bisogna metterle mai in questo ripiano del frigo.

Non solo il caldo

Dunque dal momento che le giornate diventeranno sempre più umide e afose, se non conservata a dovere la verdura, ma anche la frutta, andrà a male nel giro di pochissimo tempo. Per evitarlo possiamo e dobbiamo affidarci all’elettrodomestico che più di tutti ci aiuta in questo caso, ovvero il frigorifero. Eppure nel farlo bisogna conoscere alcuni trucchi al fine di evitare di andare a peggiorare la situazione. Infatti il caldo non è l’unico nemico in questo senso, ne esistono anche altri. Vediamo quali sono. Dunque ecco perché solo in pochi sanno che per conservare le carote a lungo e saporite non bisogna metterle mai in questo ripiano del frigo.

Occhio alle banane

Come dicevamo non sono solo le alte temperature e l’umidità a doverci preoccupare. La verdura, come ad esempio le carote di cui ci occupiamo oggi, subisce anche altri fattori da dover considerare. Difatti in molti hanno l’abitudine di mettere le carote nel ripiano del frigo utilizzato solitamente per la frutta. Questo però si rivela sempre un errore, ed il motivo è semplice. In questo ripiano conserviamo frutti come le banane, che contengono una grande quantità di etilene.

Questa componente è la maggiore responsabile dell’accelerazione del processo di maturazione di qualsiasi ortaggio o frutto si trova nei paraggi. Ed ecco che quindi, nel giro di poco tempo, le carote diventeranno amare, macchiate, e troppo mature per essere mangiate. Non solo le banane in realtà, ma anche anguria, kiwi e tanti altri frutti avranno sull’ortaggio lo stesso effetto. Ecco perché, per conservarle al meglio, devono essere riposte nel vano più lontano possibile dalla frutta.